Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova kazao da izraelski napadi podrivaju američko-iranski sporazum o obustavi borbi na svim frontovima

Iran osudio izraelske napade na Liban i smatra SAD odgovornim za kršenje primirja Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova kazao da izraelski napadi podrivaju američko-iranski sporazum o obustavi borbi na svim frontovima

Iran je oštro osudio najnovije izraelske napade na Liban i direktno okrivio Sjedinjene Američke Države za posljedice onoga što je opisao kao ponovljena kršenja sporazuma o prekidu vatre, navodi se u saopćenju objavljenom u petak na Telegram kanalu glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova.

Esmail Baghaei osudio je izraelske agresivne i terorističke napade na više područja u Libanu, navodeći da su u tim udarima ubijene i ranjene desetine libanskih civila te da je pričinjena velika šteta na stambenim objektima i infrastrukturi.

Upozorio je na ozbiljne i neposredne posljedice nastavka izraelske eskalacije po regionalni mir i sigurnost.

Glasnogovornik je rekao da Washington snosi direktnu odgovornost za trenutnu situaciju, pozivajući se na član 1 Memoranduma o razumijevanju potpisanog 18. juna, u kojem se izričito navodi da je okončanje rata u Libanu sastavni dio šireg sporazuma o prekidu vatre na svim frontovima.

Baghaei je rekao da će Iran poduzeti sve neophodne mjere kako bi zaštitio svoje interese, sigurnost i prava svojih saveznika.

Ranije u petak, najmanje 31 osoba je poginula, a više drugih je povrijeđeno u nizu izraelskih napada na južni i istočni Liban, prema navodima zvanične libanske novinske agencije (NNA).

Prema najnovijim zvaničnim podacima, izraelska vojna ofanziva u Libanu, koja je započela 2. marta, usmrtila je 3.912 osoba, ranila 11.873 drugih i raselila više od milion stanovnika.

Tokom nedavne vojne kampanje, izraelske snage napredovale su više od deset kilometara unutar libanske teritorije.