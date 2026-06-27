Izjava iranskog Ministarstva vanjskih poslova uslijedila je nakon američkih napada na južnu obalu Irana i izjave IRGC-a u kojoj se navodi da je pokrenuo uzvratne napade na američke vojne položaje širom regije

Iran osudio američke udare na njegovu južnu obalu, optužio Washington za kršenje mirovnog sporazuma Izjava iranskog Ministarstva vanjskih poslova uslijedila je nakon američkih napada na južnu obalu Irana i izjave IRGC-a u kojoj se navodi da je pokrenuo uzvratne napade na američke vojne položaje širom regije

Iran je u subotu osudio američke napade na nekoliko lokacija duž južne obale, optužujući Washington za kršenje Povelje UN-a i nedavno potpisanog sporazuma o okončanju rata.

U saopćenju, iransko Ministarstvo vanjskih poslova je navelo da su napadi bili usmjereni na objekte za nadzor na obali i potvrdilo pravo Irana na samoodbranu, navodeći da su njegove oružane snage izvele uzvratne udare na ciljeve povezane sa SAD-om.

Ministarstvo je pozvalo zaljevske države "da spriječe sve agresorske strane da koriste njihovu teritoriju i objekte za izvršenje akata agresije" protiv Teherana.

Također je pozvalo UN i međunarodna tijela da "ne ostanu ravnodušni prema očitom kršenju" međunarodnog prava.

SAD je kasno u petak saopćio da su njegove snage napale iranske rakete, bespilotne letjelice i radare nakon što je optužio Teheran da stoji iza napada na komercijalni brod koji je prolazio kroz Hormuški moreuz.

Kasnije, kao odgovor, iranski Korpus garde islamske revolucije (IRGC) rekao je da su njegove pomorske snage gađale američke vojne položaje širom regije i obećao oštar odgovor ako se eskalacija nastavi.

Ranije ovog mjeseca, Teheran i Washington postigli su memorandum o razumijevanju od 14 tačaka uz posredovanje Pakistana, koji je stupio na snagu 18. juna nakon što su ga elektronski potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i američki predsjednik Donald Trump.

Sporazum uključuje odredbe o prekidu neprijateljstava na više frontova, uključujući Liban, ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju američke pomorske blokade Irana, dok se 60-dnevni razgovori nastavljaju ka sveobuhvatnijem i trajnijem dogovoru.