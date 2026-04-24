Iranski ambasador u Moskvi kaže da Teheran nastoji osloboditi „prijateljske zemlje“ naknada za tranzit

Iran oslobađa Rusiju takse za prolazak kroz Hormuz Iranski ambasador u Moskvi kaže da Teheran nastoji osloboditi „prijateljske zemlje“ naknada za tranzit

Teheran je napravio izuzetke za neke zemlje, uključujući Rusiju, po pitanju taksi za prolaz kroz Hormuški tjesnac, izjavio je u petak iranski ambasador u Moskvi, javlja Anadolu.

Kazem Jalali rekao je ruskoj novinskoj agenciji RIA Novosti da Iran nastoji primijeniti izuzeća za „prijateljske zemlje, poput Rusije“.

„Ne znam šta će se desiti u budućnosti“, kazao je on. „Međutim, naše Ministarstvo vanjskih poslova trenutno pokušava primijeniti ove izuzetke za prijateljske zemlje, kao što je Rusija.“

Wall Street Journal je 8. aprila izvijestio da Teheran steže kontrolu nad najvažnijim svjetskim putem za transport nafte, naređujući brodovima da unaprijed dogovore plaćanje taksi s iranskom Islamskom revolucionarnom gardom i to u kriptovalutama ili kineskim juanima.

Poluslužbena novinska agencija ISNA objavila je 19. marta da Iran razmatra zakonska rješenja koja bi zahtijevala od zemalja plaćanje naknada za plovila koja prolaze kroz ovaj strateški pomorski koridor.

Plovidba kroz Hormuški tjesnac ozbiljno je poremećena otkako je 28. februara počeo rat SAD-a i Izraela protiv Irana, što je potreslo globalna energetska tržišta i izazvalo strah od dugotrajne ekonomske štete.

U utorak je američki predsjednik Donald Trump produžio prekid vatre s Iranom na zahtjev Pakistana, navodeći da će on ostati na snazi sve dok Teheran ne predstavi ono što je opisao kao „jedinstven prijedlog“.