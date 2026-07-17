Ministarstvo zdravstva navodi da je broj poginulih u obnovljenim američkim napadima na Iran ovog mjeseca porastao na 38, dok je više od 400 osoba povrijeđeno

Iran: Osam osoba poginulo, 20 povrijeđeno u noćnim napadima SAD-a Ministarstvo zdravstva navodi da je broj poginulih u obnovljenim američkim napadima na Iran ovog mjeseca porastao na 38, dok je više od 400 osoba povrijeđeno

Osam osoba je poginulo, a 20 je povrijeđeno u noćnim napadima SAD-a na infrastrukturu u nekoliko iranskih provincija, javila je u petak državna novinska agencija IRNA, prenosi Anadolu.

Napadi su se dogodili u četvrtak navečer i u petak ujutro, a ciljali su infrastrukturu u dijelovima zemlje, navodi ova novinska agencija.

Hossein Kermanpour, šef Centra za odnose s javnošću i informisanje Ministarstva zdravstva, objavio je na američkoj društvenoj mreži X da je broj poginulih u obnovljenim američkim napadima ovog mjeseca porastao na 38, dok je više od 400 osoba povrijeđeno.

On je naveo da su među poginulima tri žene i jedna osoba mlađa od 18 godina, dok su među povrijeđenima 22 žene i devet maloljetnika. Kermanpour je dodao da je 47 osoba i dalje zadržano na bolničkom liječenju.

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopštila je u četvrtak da je završila novi val ofanzivnih udara na Iran, što označava šestu uzastopnu noć američkih vojnih operacija usmjerenih na iranske vojne kapacitete.

Regionalne tenzije su eskalirale od februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, na što je Teheran odgovorio raketnim napadima i udarima dronova na zaljevske zemlje koje su domaćini američkih vojnih snaga.

Iran i SAD potpisali su prošlog mjeseca memorandum o razumijevanju uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja sukoba i postizanja trajnog mirovnog sporazuma. Tenzije su ponovo eskalirale posljednjih dana oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu su dvije strane razmjenjivale napade.