Iran optužio SAD i Izrael za agresiju, brani postupke u Hormuškom moreuzu pred UN-om Od 28. februara SAD i izraelski režim vode neopravdan veliki rat agresije protiv Irana, kazao je iranski ambasador pri UN-u

Ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama u ponedjeljak je optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael za vođenje neopravdanog velikog rata agresije protiv njegove zemlje, okrivljujući ih za eskalaciju tenzija i narušavanje pomorske sigurnosti u Hormuškom moreuzu.

Obraćajući se Vijeću sigurnosti UN-a o pomorskoj sigurnosti, Amir Saeid Iravani odbacio je optužbe protiv Irana i umjesto toga ukazao na, kako je naveo, kršenja međunarodnog prava od strane Washingtona i njegovih saveznika.

"Od 28. februara, Sjedinjene Američke Države i izraelski režim vode neopravdan veliki rat agresije protiv Irana", rekao je Iravani, tvrdeći da te akcije krše Povelju UN-a i ugrožavaju regionalnu i globalnu stabilnost.

Optužio je SAD za nametanje pomorske blokade, uključujući zapljenu iranskih trgovačkih brodova i zadržavanje posada, poteze koje je okarakterisao kao nezakonito piratstvu.

"Ove opasne, eskalirajuće mjere krše međunarodno pravo i predstavljaju činove agresije", rekao je.

Iravani je naveo da je Iran, kao obalna država uz Hormuški moreuz, poduzeo nužne i praktične mjere kako bi osigurao sigurnu plovidbu i spriječio korištenje tog plovnog puta u neprijateljske vojne svrhe.

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko jedne petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, suočen je s velikim poremećajima od početka marta nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana. Rat je trenutno u zastoju, a napori za njegovo trajno okončanje su u toku.

Iravani je oštro odbacio kritike drugih zemalja iznesene tokom sastanka, nazivajući njihove tvrdnje neutemeljenim i politički motiviranim.

"Ove optužbe služe samo da skrenu pažnju sa stvarnog stanja na terenu", rekao je, optužujući pojedine delegacije za primjenu dvostrukih standarda kada je riječ o pomorskoj sigurnosti.

Naglasio je da oni koji pozivaju na slobodu plovidbe zanemaruju, kako je naveo, nezakonite postupke SAD-a u regionu.

Iravani je zaključio da odgovornost za bilo kakve poremećaje u pomorskom saobraćaju snose SAD i njegovi saveznici.

"Odgovornost za svaki poremećaj, ometanje ili bilo kakvo miješanje u pomorski transport u Perzijskom zaljevu, Omanskom zaljevu i Hormuškom moreuzu direktno leži na agresorima, Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim podržavaocima, čije nezakonite i destabilizirajuće aktivnosti povećavaju tenzije i ugrožavaju sigurnost plovidbe i slobodu navigacije", rekao je.