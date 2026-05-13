Iran optužio Kuvajt za nezakonit napad na iranski brod, zahtijeva puštanje četiri državljanina Optužba dolazi nakon što je Kuvajt uhapsio 4 Iranca zbog navodnih veza s iranskom IRGC-om

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je u srijedu Kuvajt za "nezakonit" napad na iranski brod i pritvaranje četiri Iranca u Zaljevu, zahtijevajući njihovo hitno puštanje, javlja Anadolu.

"Ovaj ilegalni čin dogodio se u blizini otoka koji je SAD koristio za napad na Iran", rekao je Araghchi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Zahtijevamo hitno puštanje naših državljana i zadržavamo pravo na odgovor", dodao je.

U utorak je kuvajtsko Ministarstvo unutarnjih poslova saopćilo da su četiri osobe povezane s iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC) uhapšene dok su pokušavale ući u zemlju morem.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.