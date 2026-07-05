Stotine hiljada ljudi prisustvovalo sahrani Aliju Khameneiju u Teheranu, ukop planiran 9. jula u Mashhadu

Iran održava veliku sahranu ubijenog vrhovnog vođe Khameneija Stotine hiljada ljudi prisustvovalo sahrani Aliju Khameneiju u Teheranu, ukop planiran 9. jula u Mashhadu

U glavnom gradu Irana Teheranu u nedjelju je održana masovna dženaza za preminulog vrhovnog vođu Irana Alija Khameneija u džamiji Imam Homeini Mosalla.

Dženazi Khameneiju i članovima njegove porodice prisustvovale su stotine hiljada ožalošćenih, od kojih su mnogi na mjesto ceremonije stigli u ranim jutarnjim satima noseći iranske zastave.

Dženazu u velikom molitvenom kompleksu predvodio je ajatolah Jafar Sobhani.

Među prisutnima su bili iranski predsjednik Masoud Pezeshkian, visoki vojni i politički zvaničnici, kao i vjerski lideri.

Khamenei je ubijen u američko-izraelskim napadima na Iran koji su počeli 28. februara, nakon čega je uslijedio odgovor Irana.

Zvanične komemoracije počele su u petak, kada su strani državnici i službene delegacije iz regiona i drugih dijelova svijeta odali počast preminulom iranskom vrhovnom vođi.

Prema zvaničnom rasporedu, nakon javnih ceremonija oproštaja u ponedjeljak će u Teheranu biti održana glavna pogrebna povorka.

Pogrebne ceremonije potom će 7. jula biti nastavljene u gradu Qomu.

Za 8. juli planirane su ceremonije u Iraku, uključujući Bagdad, Nedžef i Kerbelu, gdje će tijelo dočekati vjerski i politički zvaničnici prije nego što bude preneseno u najznačajnija šiitska svetišta.

Završna dženaza i ukop planirani su za 9. juli u svetištu imama Alija Reze u sjeveroistočnom gradu Mashhadu, jednom od najsvetijih mjesta za šiite.