Predsjednik iranskog parlamenta poručio da se stanje u Hormuškom moreuzu neće vratiti na predratno i upozorio na važnost sigurnosti infrastrukture

Iran odgovorio na Trumpove prijetnje: Ako Teheran ne bude mogao prodavati naftu, niko u regiji neće moći Predsjednik iranskog parlamenta poručio da se stanje u Hormuškom moreuzu neće vratiti na predratno i upozorio na važnost sigurnosti infrastrukture

Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohammad Bagher Qalibaf izjavio je u srijedu da se stanje u Hormuškom moreuzu neće vratiti na ono prije rata, upozorivši da nijedna zemlja u regiji neće moći prodavati naftu ukoliko Iranu to bude onemogućeno.

U objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Qalibaf je rekao da je sukob prerastao u situaciju “sve ili ništa“.

“U regiji u kojoj mi ne možemo prodavati naftu, niko neće prodavati naftu“, upozorio je.

Qalibaf je također poručio da, ukoliko sigurnost Irana ne bude zagarantirana, nijedna infrastruktura neće ostati sigurna.

Dodao je da sigurnost u Hormuškom moreuzu zavisi od odsustva američkih snaga, navodeći da je Iran više puta isticao kako se uslovi u tom strateškom plovnom putu neće vratiti na stanje koje je postojalo prije rata.

Ove izjave uslijedile su nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će bombardirati iranski most ili elektranu svaki put kada Teheran napadne komercijalni brod u Hormuškom moreuzu.

Iran je više puta isticao da će komercijalni pomorski saobraćaj kroz moreuz ostati siguran ukoliko brodovi budu koordinirali kretanje s Teheranom u skladu s novim pomorskim aranžmanima, istovremeno upozoravajući da će nastaviti provoditi kontrolu nad tim plovnim putem u okviru onoga što opisuje kao zaštitu svoje dugoročne sigurnosti.

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi približno petina svjetske pomorske trgovine naftom, postao je središte napetosti nakon izbijanja rata između Irana i SAD-a u februaru i kasnijih sporova oko plovidbe tim strateški važnim plovnim putem.