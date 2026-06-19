Glavni iranski pregovarač Qalibaf i šef diplomatije Araghchi bili spremni za put u Švicarsku, ali su odustali nakon instrukcija iranskog rukovodstva, navode izvori

Iran odgodio direktne pregovore sa SAD-om u znak protesta zbog izraelskog kršenja primirja u Libanu Glavni iranski pregovarač Qalibaf i šef diplomatije Araghchi bili spremni za put u Švicarsku, ali su odustali nakon instrukcija iranskog rukovodstva, navode izvori

Iran je odgodio tehničke pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji su bili zakazani za petak u Švicarskoj, u znak protesta zbog nastavljenih izraelskih kršenja primirja, prvenstveno na jugu Libana, rekli su pakistanski vladini izvori za Anadolu.

Izvori navode da su glavni iranski pregovarač Bagher Qalibaf i ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi bili potpuno spremni da otputuju u Švicarsku radi direktnih razgovora s Washingtonom, ali su u posljednjem trenutku odustali od puta nakon uputa koje su stigle od najvišeg iranskog rukovodstva.

Nije precizirano da li su te upute došle direktno od vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija, koji je već ranije izjavio da ima drugačiji stav o američko-iranskom sporazumu za okončanje rata.

Izvori dodaju da još nije određen novi datum niti mjesto održavanja razgovora.

"Pakistan je u kontaktu s obje strane kako bi se odredio novi termin tehničkih pregovora radi postizanja konačnog sporazuma", rekao je izvor blizak procesu posredovanja.

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada (Islamabad MoU), koje su obavili američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian, otvorilo je put za direktne pregovore između Washingtona i Teherana u Švicarskoj, planirane za petak.

Isti izvor tvrdi da je američki potpredsjednik JD Vance otkazao put u Švicarsku nakon što je Islamabad prenio odluku Teherana Washingtonu.

"Logistika ovih pregovora nikada nije bila jednostavna niti predvidiva. U ovom trenutku potpredsjednik ne putuje večeras", izjavio je glasnogovornik Bijele kuće.

"Radujemo se početku tehničkih razgovora čim to bude moguće", dodao je.

Švicarsko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da se razgovori o provedbi sporazuma za okončanje rata, planirani za petak, neće održati.

Memorandum iz Islamabada daje zvaničnicima i stručnjacima obje strane narednih 60 dana za izradu konačnog sporazuma, koji je posebno fokusiran na iranski nuklearni program, nakon što je Trump poručio da Teheran ne može posjedovati nuklearno oružje.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je da je Memorandum iz Islamabada stupio na snagu odmah nakon potpisivanja te da će Iran i SAD poduzeti mjere za potpuno otvaranje Hormuškog moreuza za međunarodni pomorski saobraćaj.

Sharif je sporazum također potpisao u svojstvu posrednika.