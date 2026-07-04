Teheran poručuje da je sigurnost Hormuškog moreuza odgovornost priobalnih država i izdao ozbiljno upozorenje

Iran odbacio britansko-francusko saopćenje o Hormuzu i upozorio na vojno prisustvo stranih sila Teheran poručuje da je sigurnost Hormuškog moreuza odgovornost priobalnih država i izdao ozbiljno upozorenje

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi u subotu je poručio da Hormuški moreuz nije pozornica za vanregionalne sile da demonstriraju vojnu moć, upozorivši na bilo kakve vojne aktivnosti u ovom ključnom plovnom putu.

"Hormuški moreuz nije pozornica za vanregionalne sile da demonstriraju vojnu moć. Kao odgovorna sila i garant sigurnosti u moreuzu, Iran upozorava na bilo kakve vojne aktivnosti u ovom osjetljivom plovnom putu", napisao je Gharibabadi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Njegova reakcija uslijedila je nakon što je podijelio zajedničko saopćenje Velike Britanije i Francuske o Hormuškom moreuzu, u kojem su dvije zemlje navele da su spremne rasporediti širu multinacionalnu vojnu misiju kako bi podržale slobodu plovidbe u tom području.

Gharibabadi je u odgovoru poručio da sigurnost moreuza počiva na priobalnim državama.

"Onima koji stvaraju krize bit će pripisana odgovornost za posljedice njihove avanturističke politike. Ovo je ozbiljno upozorenje", dodao je.

Prema ranijim informacijama, memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a, posredovan uz učešće Pakistana, stupio je na snagu 18. juna nakon što su ga elektronski potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i američki predsjednik Donald Trump.

Dokument pruža okvir za okončanje sukoba i rješavanje otvorenih pitanja između Teherana i Washingtona kroz pregovore, uključujući prekid neprijateljstava, ukidanje sankcija, nuklearno pitanje, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i šire regionalne sigurnosne aranžmane.