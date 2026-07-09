Saobraćaj putničkih vozova obustavljen nakon napada i oštećene željezničke pruge; rekonstrukcija je u toku, putnici prebačeni drumom, kažu nadležni u željeznici

Iran obustavio željeznički promet između Teherana i Mashhada nakon američko-izraelskog napada Saobraćaj putničkih vozova obustavljen nakon napada i oštećene željezničke pruge; rekonstrukcija je u toku, putnici prebačeni drumom, kažu nadležni u željeznici

Iran je u četvrtak obustavio putničke željezničke usluge između Teherana i Mašhada nakon američko-izraelskog napada na dio željezničke pruge.

Željeznice Islamske Republike Iran saopćile su da su operacije putničkih vozova na relaciji Teheran - Mashhad zaustavljene nakon što je u napadu pogođen dio pruge ranije u četvrtak, javila je državna televizija IRIB.

Željezničke vlasti su saopćile da su tehnički i operativni timovi odmah upućeni na lokaciju, a da su u toku radovi na rekonstrukciji kako bi se oštećena dionica obnovila što je prije moguće.

Putnici koji su zaglavljeni zbog poremećaja bit će prevezeni cestom do grada Mashhad na sjeveroistoku zemlje, navodi se u izvještaju.

Ranije u četvrtak, novinska agencija Mehr izvijestila je da je most Aq Tekeh Khan u sjevernoj provinciji Golestan pogođen projektilom.

Američki zvaničnik rekao je za Axios da je američka vojska gađala dva željeznička mosta u sjevernom Iranu krstarećim projektilima u sklopu napada u srijedu.

Napad je označio prvi prijavljeni američki napad na iransku transportnu infrastrukturu otkako je primirje stupilo na snagu 8. aprila.