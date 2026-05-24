Iran oborio izraelski špijunski dron na jugu zemlje Ostaci uništenog drona Orbiter pronađeni u koordinaciji s iranskim pomorskim snagama, javlja agencija Mehr

Iranska protivzračna odbrana oborila je izraelski nadzorni dron iznad južne provincije Hormozgan, objavila je u nedjelju poluzvanična iranska novinska agencija Mehr.

Dodaje se da su ostaci uništenog drona tipa Orbiter pronađeni u koordinaciji s iranskim pomorskim snagama.

Izrael se još nije oglasio povodom ovih navoda.

Ovaj razvoj događaja uslijedio je nakon što je američki predsjednik Donald Trump u subotu rekao da je sporazum s Iranom o okončanju rata u velikoj mjeri dogovoren i da se čeka njegovo finaliziranje.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael u februaru pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, a kasnije ga je Trump produžio na neodređeno vrijeme.