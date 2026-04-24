Iran obnavlja međunarodne letove: Prve linije za Istanbul i Muscat - Od subote ponovo se uspostavljaju međunarodne putničke linije s Međunarodnog aerodroma "Imam Khomeini" u Teheranu

Iran će od subote ponovo uspostaviti međunarodne putničke letove s Međunarodnog aerodroma Imam Khomeini u Teheranu, a među prvim odredištima bit će Istanbul i Muscat, prenosi Anadolu.

Ramin Kashef Azar, izvršni direktor Aerodromskog grada Imam Khomeini, izjavio je u intervjuu za iransku radničku novinsku agenciju (ILNA) da će se strani putnički letovi nastaviti 25. aprila, nakon što su bili obustavljeni tokom rata.

Povratni letovi za Istanbul i Muscat su za sada odobreni, kazao je on, dodajući da će dozvole za dodatne domaće i međunarodne linije biti izdavane postepeno, na osnovu potražnje.

„Sva infrastruktura i navigacijski sistemi su potpuno operativni i nema nikakvih problema za obavljanje letova“, izjavio je.

Tokom perioda prekida vatre, aerodrom je ostao aktivan za teretne operacije, dok su strane aviokompanije također izmjestile svoje letjelice s njega, dodao je on.

- Postepeno uspostavljanje domaćih letova



U međuvremenu, iranski nacionalni avioprevoznik Iran Air počeo je s obnavljanjem domaćih putničkih usluga ranije ove sedmice, a prvi let na relaciji Teheran-Mashhad obavljen je 22. aprila, navodi državna novinska agencija IRNA.

Planirano je da aviokompanija nastavi domaće letove 25. i 26. aprila u sklopu postepenog povratka normalnim operacijama.

Nastavak letova dolazi nakon što je zračni saobraćaj u velikoj mjeri bio poremećen nakon izbijanja rata 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, što je izazvalo uzvratne udare Teherana.

Rat je u mirovanju od 8. aprila na osnovu primirja postignutog uz posredovanje Pakistana.

Washington i Teheran održali su razgovore u Pakistanu prošlog vikenda, a u toku su napori da se organizuje nova runda pregovora.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će prekid vatre ostati na snazi, nakon zahtjeva Pakistana, sve dok Iran ne predstavi ono što je on opisao kao „jedinstven prijedlog“.