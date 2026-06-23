U razgovorima u Švicarskoj, održanim uz posredovanje Katara i Pakistana, dogovoreni su mehanizmi implementacije Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada i okvir za nastavak pregovora

Iran objavio završetak tehničkih pregovora sa SAD-om o provedbi sporazuma za okončanje rata U razgovorima u Švicarskoj, održanim uz posredovanje Katara i Pakistana, dogovoreni su mehanizmi implementacije Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada i okvir za nastavak pregovora

Iran je u utorak ujutro objavio završetak tehničkih razgovora sa SAD-om u Burgenstocku, Švicarska, u sklopu pregovora pod posredovanjem Katara i Pakistana, usmjerenih na okončanje rata između SAD-a, Izraela i Irana, javlja Anadolu.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi, koji je predvodio iranski tehnički pregovarački tim, rekao je da su četverostrani pregovori završeni sporazumom o aranžmanima za buduće pregovore, uključujući radne grupe i mehanizme implementacije, objavila je iranska službena novinska agencija IRNA.

Gharibabadi je rekao da su razgovori uslijedili nakon sastanka odbora na visokom nivou održanog u nedjelju radi praćenja implementacije Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada, okvirnog sporazuma o okončanju rata koji su američki i iranski predsjednici virtualno potpisali 17. juna, koji je nastavljen u ponedjeljak.

"Održani su tehnički razgovori kako bi se utvrdili mehanizmi implementacije memoranduma o razumijevanju i izjave izdate na kraju sastanka na visokom nivou, te su postignuti potrebni dogovori", rekao je.