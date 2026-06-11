Iran objavio zatvaranje Hormuškog moreuza za sva plovila usred novih američkih napada

Tarek Chouiref
11. juni 2026.•Ažuriranje: 11. juni 2026.
Iranski vojni štab objavio je rano u četvrtak potpuno zatvaranje Hormuškog moreuza za sva plovila usred rastućih tenzija i neprijateljstava u regionu.
U saopćenju koje je prenijela iranska državna televizija, štab Khatam al-Anbiya naveo je da je strateški plovni put zatvoren za sav saobraćaj, uključujući tankere za naftu i trgovačke brodove, zbog onoga što je opisano kao nesigurnost u regionu.
Upozoreno je da će svako kretanje kroz moreuz biti meta napada.
U saopćenju se navodi da je odluka donesena nakon, kako je navedeno, kontinuirane američke agresije i nedavnih američkih napada na područja u južnoj iranskoj provinciji Hormozgan.
Khatam al-Anbiya također je odbacio američke tvrdnje o nastavku prolaska brodova kroz moreuz.
Ovi događaji uslijedili su nakon što su iranski mediji izvijestili o eksplozijama, aktivnostima protivzračne odbrane i zračnim napadima u dijelovima južnog Irana, uključujući Bandar Abbas, Minab, Jask, Qeshm i Sirik.
Američka Centralna komanda (CENTCOM) ranije je objavila da su američke snage pokrenule dodatne “samoodbrambene“ udare na više ciljeva u Iranu.