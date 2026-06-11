Khatam al-Anbiya upozorio da će svaki brod koji pokuša proći kroz strateški plovni put biti meta

Iran objavio zatvaranje Hormuškog moreuza za sva plovila usred novih američkih napada Khatam al-Anbiya upozorio da će svaki brod koji pokuša proći kroz strateški plovni put biti meta

Iranski vojni štab objavio je rano u četvrtak potpuno zatvaranje Hormuškog moreuza za sva plovila usred rastućih tenzija i neprijateljstava u regionu.

U saopćenju koje je prenijela iranska državna televizija, štab Khatam al-Anbiya naveo je da je strateški plovni put zatvoren za sav saobraćaj, uključujući tankere za naftu i trgovačke brodove, zbog onoga što je opisano kao nesigurnost u regionu.

Upozoreno je da će svako kretanje kroz moreuz biti meta napada.

U saopćenju se navodi da je odluka donesena nakon, kako je navedeno, kontinuirane američke agresije i nedavnih američkih napada na područja u južnoj iranskoj provinciji Hormozgan.

Khatam al-Anbiya također je odbacio američke tvrdnje o nastavku prolaska brodova kroz moreuz.

Ovi događaji uslijedili su nakon što su iranski mediji izvijestili o eksplozijama, aktivnostima protivzračne odbrane i zračnim napadima u dijelovima južnog Irana, uključujući Bandar Abbas, Minab, Jask, Qeshm i Sirik.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) ranije je objavila da su američke snage pokrenule dodatne “samoodbrambene“ udare na više ciljeva u Iranu.