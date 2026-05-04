Iran objavio novu mapu koja prikazuje područja u Hormuzu pod njegovom kontrolom Mapa IRGC-a dolazi usred stalnih tenzija sa SAD-om oko Hormuškog moreuza

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u ponedjeljak je objavio novu mapu koja prikazuje područja u Hormuškom moreuzu za koja tvrdi da su pod njegovom kontrolom, javlja Anadolu.

Označena zona proteže se između dvije definisane pomorske linije: jedna se proteže od zapadnog vrha iranskog ostrva Qeshm do Umm Al Kuvajna u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a druga od Kuh-e Mobaraka u Iranu do područja južno od Fujairaha u UAE-u, objavila je poluzvanična novinska agencija Fars.

Nije odmah poznato u kojoj mjeri se promijenilo navedeno područje kontrole.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet na tom strateškom plovnom putu.

Dvosedmično primirje proglašeno je 8. aprila posredovanjem Pakistana, nakon čega su uslijedili direktni pregovori u Islamabadu 11. aprila, ali nije postignut dogovor o trajnom primirju.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je produžio primirje bez postavljanja novog roka, na zahtjev Pakistana.