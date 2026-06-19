Teheran navodi da brodovi moraju podnijeti zahtjeve 48 sati unaprijed, dok Iran tokom perioda važenja memoranduma ukida naknade za usluge povezane s tranzitom

Iran objavio nove procedure za brodove koji žele proći kroz Hormuški moreuz Teheran navodi da brodovi moraju podnijeti zahtjeve 48 sati unaprijed, dok Iran tokom perioda važenja memoranduma ukida naknade za usluge povezane s tranzitom

Iranska Uprava za Hormuški moreuz u Perzijskom zaljevu objavila je u petak nove procedure za brodove koji žele proći kroz Hormuški moreuz, nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između Teherana i Washingtona.

Uprava je u saopćenju navela da, prema direktivama izdatim nakon potpisivanja memoranduma, brodovi koji žele proći kroz ovaj strateški plovni put tokom perioda obuhvaćenog sporazumom moraju podnijeti zahtjeve za tranzit Upravi putem njenih zvaničnih kanala kako bi pravovremeno dobili odobrenje.

Uprava je naglasila da su njena zvanična internet-stranica i adresa elektronske pošte jedini odobreni kanali za obradu zahtjeva za prolazak te da podnosioci zahtjeva moraju dostaviti važeće i dostupne kontakt-podatke za svoja plovila.

Također je naloženo vlasnicima brodova da potpune zahtjeve za prolazak dostave najmanje 48 sati prije dolaska u Hormuški moreuz kako bi izbjegli kašnjenja na ulaznim ili izlaznim tačkama.

Prema saopćenju, naknade za sigurnosne, zaštitne i ekološke usluge, kao i povezano iransko osiguranje, neće se naplaćivati tokom perioda od 60 dana, a troškove će snositi vlada.

Uprava je dalje navela da, zbog područja pogođenih minama i potrebe da se osigura sigurna plovidba i spriječe sudari, brodovi moraju uskladiti svoje predviđene rute i planirano vrijeme prolaska prije približavanja moreuzu. Upozoreno je da će nepoštivanje ovih zahtjeva biti odgovornost vlasnika plovila.

Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian elektronski su u srijedu navečer potpisali memorandum o razumijevanju od 14 tačaka s ciljem okončanja sukoba koji je počeo 28. februara između SAD-a, Izraela i Irana.

Prema memorandumu, Washington i Teheran trebali bi voditi pregovore tokom 60 dana, uz mogućnost produženja, kako bi postigli konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu i međunarodnim sankcijama.

Prema uslovima sporazuma, Iran će odmah ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moreuz, dok će SAD ukinuti svoju pomorsku blokadu, izjavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je također potpisao dokument u ulozi posrednika.