Iranski fudbalski savez saopćio je da će nacionalni tim otputovati u meksički grad Tijuanu u subotu uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026.

Iran očekuje vize za reprezentaciju do srijede ujutro uoči Mundijala 2026. Iranski fudbalski savez saopćio je da će nacionalni tim otputovati u meksički grad Tijuanu u subotu uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026.

ran očekuje da će vize za fudbalske reprezentativce koji će putovati u Meksiko uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. biti izdate do kasno u utorak ili ujutro u srijedu, rekao je visokopozicionirani fudbalski zvaničnik, javlja Anadolu.

"Očekujemo da će vize za iranske reprezentativce biti izdate večeras ili sutra ujutro", rekao je u utorak iranskim državnim medijima Amir Mehdi Alavi, portparol Iranskog fudbalskog saveza.

Alavi je rekao da su nacionalni tim i trenerski štab veoma motivisani i dobro pripremljeni za Svjetsko prvenstvo.

Dodao je da članovi Izvršnog odbora saveza, koji su prethodno odlučili da ne prate tim u Sjedinjene Američke Države kao mjeru uštede troškova, također neće putovati s reprezentacijom u Meksiko.

Prema Alavi, delegacija iranske reprezentacije trebala bi otputovati u meksički grad Tijuanu u subotu, 6. juna.

Problem viza pojavio se kao jedna od glavnih briga za Iran uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, koje će zajednički organizovati Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko od 11. juna do 19. jula.

Predsjednik Iranskog fudbalskog saveza Mehdi Taj rekao je prošle sedmice da pravovremeno izdavanje viza ostaje jedan od glavnih prioriteta saveza.

"Problem viza je trenutno jedno od najvažnijih pitanja. FIFA mora riješiti proces izdavanja kako bi se vize izdavale na vrijeme i kako bi članovi tima i pratioci mogli putovati bez problema", rekao je Taj, prema iranskim medijima.

Iran je nedavno premjestio svoj trening kamp za Svjetsko prvenstvo iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko, gdje se očekuje da će tim boraviti prije putovanja na utakmice turnira.

Članovi iranskog tima prošle sedmice otputovali su iz svog trening kampa u turskom ljetovalištu Antaliji u Ankaru kako bi se prijavili za američke vize u američkoj ambasadi uoči turnira.

Zvaničnici Saveza rekli su da se procedure za vize za Kanadu također vode odvojeno.

Reprezentacija održava trening kamp u Antaliji od 19. maja kao dio priprema za Svjetsko prvenstvo.