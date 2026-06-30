Iran bolje od bilo koje druge strane poznaje svoje odgovornosti i sposoban je da ih izvrši, poručio glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova

Iran: Nema potrebe za stranom pomoći u uklanjanju mina iz Hormuškog moreuza Iran bolje od bilo koje druge strane poznaje svoje odgovornosti i sposoban je da ih izvrši, poručio glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova

Iran je u utorak saopćio da nema potrebe za uplitanjem drugih država u uklanjanje mina iz Hormuškog moreuza, ocijenivši da bi takvi potezi samo dodatno zakomplikovali situaciju.

"Iran bolje od bilo koje druge strane poznaje svoje odgovornosti i sposoban je da ih izvrši, tako da nema potrebe za intervencijom drugih", izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei, prenijela je državna novinska agencija IRNA.

Baqaei je rekao da će, na osnovu nedavno potpisanog memoranduma o razumijevanju s Washingtonom, Teheran u okviru svojih mogućnosti osigurati siguran i besplatan prolaz trgovačkih brodova u periodu od 60 dana između područja Perzijskog zaljeva i Omanskog mora, u oba smjera.

Dodao je da će prolazak trgovačkih brodova početi odmah, dok će, u zavisnosti od potrebe za uklanjanjem tehničkih i vojnih prepreka te deminiranjem koje provodi Islamska Republika Iran, sistem biti u potpunosti uspostavljen u roku od 30 dana.

"To je proces koji je započeo i koji će se nastaviti. Islamska Republika Iran svakako raspolaže svim potrebnim kapacitetima da ga provede bez potrebe za intervencijom bilo koje druge strane", rekao je.

Govoreći o komunikaciji između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, Baqaei je naveo da se ona ne odvija između vojnih vlasti dvije zemlje, već između njihovih političkih struktura te da je s iranske strane vodi Ministarstvo vanjskih poslova.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak objavio da su Francuska i Oman odlučili zajednički, u koordinaciji s partnerima, raditi na deminiranju Hormuškog moreuza kako bi osigurali pomorske rute i omogućili slobodan i bezuslovan prolaz kroz ovaj strateški plovni put.

Macron je to izjavio nakon razgovora u Parizu sa sultanom Omana Haithamom bin Tariqom, koji je boravio u svojoj prvoj zvaničnoj posjeti Francuskoj.

Iran je više puta isticao da su upravljanje plovidbom, operacije deminiranja i privremeni režim plovidbe u Hormuškom moreuzu regulisani članom 5 Memoranduma iz Islamabada te da ostaju pod koordinacijom Irana kao obalne države.

Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za transport energenata, u središtu je regionalnih tenzija od izbijanja neprijateljstava 28. februara i stupanja na snagu iransko-američkog memoranduma 18. juna, kojim je predviđena obnova pomorskog saobraćaja i uspostavljanje privremenih mehanizama za plovidbu.