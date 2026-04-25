Iran negirao da traži pregovore sa SAD-om, odbacio zahtjeve Washingtona Posjeta iranskog ministra vanjskih poslova Pakistanu dio bilateralnih konsultacija, nezavisna od bilo kakvih razgovora s SAD-om, javlja agencija Fars

Iran je u petak negirao da je tražio direktne razgovore sa SAD-om u Pakistanu i odbacio je američke prijedloge za pregovore zbog pretjeranih zahtjeva.

Negiranje je uslijedilo nakon što je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u izjavama za Fox News rekla da je Iran zatražio direktne razgovore u Pakistanu, što je navodno navelo predsjednika SAD Donalda Trumpa da pošalje izaslanike za moguće pregovore.

Iranska agencija Tasnim, pozivajući se na informisane izvore, opisala je izjave Leavitt lažnim, naglašavajući da Iran nije uputio nikakav zahtjev za razgovore sa SAD-om.

Izvori su dodali da je Teheran u potpunosti odbacio američke zahtjeve za pregovore zbog njihovih pretjeranih zahtjeva.

Odvojeno, iranska agencija Fars saopštila je da je posjeta ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija Pakistanu dio bilateralnih konsultacija s Islamabadom i da je nezavisna od bilo kakvih razgovora povezanih sa SAD-om.

Ranije je Araghchi stigao u Islamabad za ono što zvaničnici kažu da bi moglo otvoriti put za drugu rundu razgovora između Irana i SAD-a.

Bijela kuća je, sa svoje strane, saopštila da će američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i savjetnik Jared Kushner u subotu putovati u Pakistan kako bi održali razgovore s iranskim predstavnicima.