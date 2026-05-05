Iran negira napad na UAE, upozorava na "odlučan odgovor" ako napadi budu pokrenuti s njegove teritorije Vojni glasnogovornik odbacuje optužbe Abu Dhabija, izdaje upozorenje o korištenju tla UAE-a

Iranske oružane snage negirale su da su posljednjih dana izvele bilo kakve napade raketama ili dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate, izvijestio je u utorak iranski državni medij IRIB.

IRIB, pozivajući se na izjavu glasnogovornika iranskog centralnog štaba Khatam al-Anbiya, rekao je da takve operacije nisu provedene, dodajući da bi svaka akcija bila "jasno i službeno objavljena".

Glasnogovornik je također odbacio optužbe Ministarstva odbrane UAE-a kao "neosnovane".

Upozorio je da će Teheran, ako bilo kakav napad na Iran dođe s teritorije UAE-a, odgovoriti "odlučnom i žalosnom" odmazdom.

Optužio je i UAE da dozvoljavaju američkim i izraelskim snagama da djeluju s njegove teritorije, pozivajući vlasti Emirata da ne postanu baza za ono što je opisao kao neprijateljske sile.

Upozorenje dolazi usred pojačanih tenzija u Zaljevu, uključujući drugi dan zaredom prijavljenih napada usmjerenih na UAE.

Vlasti u UAE-a saopštile su da je protivvazdušna odbrana presrela talase raketa, krstarećih raketa i dronova lansiranih iz Irana, a raniji napad izazvao je veliki požar u naftnoj industrijskoj zoni Fujairah.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države sprovode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj na tom strateškom plovnom putu.