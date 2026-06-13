Oproštajna ceremonija za Alija Hameneija u Teheranu 4–5. jula, a sahrana 9. jula u Mešhedu, prenose iranski državni mediji

Iran najavljuje sahranu ubijenog vrhovnog lidera od 4. do 9. jula Oproštajna ceremonija za Alija Hameneija u Teheranu 4–5. jula, a sahrana 9. jula u Mešhedu, prenose iranski državni mediji

Iran će održati sahranu ubijenog vrhovnog lidera zemlje Alija Hameneija u periodu od 4. do 9. jula.

Program će uključivati oproštajnu ceremoniju u glavnom gradu Teheranu 4. i 5. jula. Nakon toga, komemoracije će biti održane u Teheranu 6. jula, te u Komu 7. jula.

Devetog jula Hamenei će biti sahranjen u svetilištu Imam Reza u Mešhedu.

Ali Hamenei je ubijen u američko-izraelskim napadima koji su na Iran počeli 28. februara. U tim napadima ubijeni su i brojni visoki iranski vojni komandanti i državni zvaničnici.

Primirje koje je posredovao Pakistan stupilo je na snagu 8. aprila, a od tada se nastavljaju napori za postizanje šireg sporazuma.