Iran najavio novo tijelo za upravljanje Hormuškim tjesnacem Teheran navodi da će nova uprava pružati operativne informacije i izvještaje o dešavanjima u vezi sa strateškim plovnim putem

Iran je u ponedjeljak najavio uspostavljanje novog tijela zaduženog za upravljanje Hormuškim tjesnacem usred eskalacije tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama oko ovog strateškog plovnog puta, prenosi Anadolu.

Nova uprava će pružati hitne informacije u vezi s operacijama u Hormuškom tjesnacu i najnovijim dešavanjima, saopštilo je iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Nisu objavljeni dodatni detalji u vezi sa strukturom, ovlaštenjima ili odgovornostima novog tijela.

Hormuški tjesnac je jedna od ključnih svjetskih energetskih tačaka zagušenja (chokepoints), koja povezuje Zaljev s Omanskim zaljevom i međunarodnim tržištima. Poremećaji u ovom području podstakli su zabrinutost oko globalne opskrbe naftom, gorivom i plinom od početka rata u Iranu.

U subotu je Ebrahim Azizi, predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, izjavio da je njegova zemlja razradila mehanizam za regulisanje pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Hormuzu i da će naplaćivati naknade "za specijalizovane usluge" koje se pružaju u okviru tog sistema.

"U ovom procesu, samo će komercijalna plovila i strane koje sarađuju s Iranom imati korist od toga", napisao je na mreži X.

SAD i Izrael pokrenuli su udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i protiv američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Od 13. aprila, SAD provodi pomorsku blokadu usmjerenu protiv iranskog pomorskog saobraćaja u tjesnacu.