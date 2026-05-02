Iran najavio nova pomorska pravila usred tenzija u Hormuškom moreuzu Mornarica IRGC-a kaže da će vršiti kontrolu nad gotovo 2.000 kilometara iranske obale u Zaljevu i Hormuškom moreuzu

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) najavio je nova pravila nad obalom u Zaljevu i Hormuškom moreuzu, navodeći da taj potez dolazi po direktivi vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija.

Mornarica IRGC-a saopćila je da će vršiti kontrolu nad gotovo 2.000 kilometara iranske obale u tim područjima, čineći taj vodeni put izvorom života i snage za plemeniti narod Irana, te izvorom sigurnosti i prosperiteta za region, objavila je televizija Press TV.

Tenzije su visoke u vezi s Hormuškim moreuzom, jer je Teheran ograničio prolaz kroz ovaj strateški plovni put kao odgovor na američko-izraelske napade koji su počeli 28. februara.

Prekid vatre je najavljen 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su uslijedili razgovori u Islamabadu 11–12. aprila, ali nije postignut sporazum.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je jednostrano produžio primirje bez određivanja novog vremenskog okvira.

Od 13. aprila, SAD provodi pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u ovom plovnom putu.