Iran: Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnim riječima, već djelima Iranski ministar vanjskih poslova poručio da omalovažavajući jezik upućen iranskom narodu ne umanjuje njegovu veličinu

Iran ne odgovara na vulgarnost vulgarnim riječima, već djelima, izjavio je u srijedu ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.

“Obraćanje civiliziranom i hrabrom narodu Irana pogrdnim riječima ne umanjuje njegovu veličinu“, napisao je Araghchi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, ističući da su Iranci poznati po svojoj uljudnosti i snažnim moralnim vrijednostima.

“Ne odgovaramo na vulgarnost vulgarnim riječima, već djelima, bez straha i s velikom hrabrošću“, dodao je.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump rano u srijedu rekao da će Washington vjerovatno ponovo napasti Iran u srijedu navečer, nakon američkih napada izvedenih tokom noći kao odgovor na napade na brodove u Hormuškom moreuzu.

“Sinoć smo ih veoma teško pogodili, veoma, veoma. Vjerovatno ćemo ih ponovo teško pogoditi večeras“, rekao je Trump na marginama samita NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari.

“Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ“, dodao je.