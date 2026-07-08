Iran: Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnim riječima, već djelima

Serdar Dincel
08. juli 2026.•Ažuriranje: 08. juli 2026.
Iran ne odgovara na vulgarnost vulgarnim riječima, već djelima, izjavio je u srijedu ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
“Obraćanje civiliziranom i hrabrom narodu Irana pogrdnim riječima ne umanjuje njegovu veličinu“, napisao je Araghchi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, ističući da su Iranci poznati po svojoj uljudnosti i snažnim moralnim vrijednostima.
“Ne odgovaramo na vulgarnost vulgarnim riječima, već djelima, bez straha i s velikom hrabrošću“, dodao je.
Njegova izjava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump rano u srijedu rekao da će Washington vjerovatno ponovo napasti Iran u srijedu navečer, nakon američkih napada izvedenih tokom noći kao odgovor na napade na brodove u Hormuškom moreuzu.
“Sinoć smo ih veoma teško pogodili, veoma, veoma. Vjerovatno ćemo ih ponovo teško pogoditi večeras“, rekao je Trump na marginama samita NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari.
“Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ“, dodao je.