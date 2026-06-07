Izraelski Kanal 12 javio je da je Iran ispalio tri talasa projektila prema Izraelu, uključujući salvu od četiri rakete, uz prve izvještaje o šteti u gradu Tiberijas

Iran lansirao projektile na Izrael usred eskalacije nakon napada na Bejrut Izraelski Kanal 12 javio je da je Iran ispalio tri talasa projektila prema Izraelu, uključujući salvu od četiri rakete, uz prve izvještaje o šteti u gradu Tiberijas

Iran je u nedjelju navečer lansirao projektile prema sjeveru Izraela, što je prvi takav napad od krhkog primirja početkom aprila, u jeku eskalacije nakon izraelskih napada na libansku prijestolnicu Bejrut.

Iranska državna televizija IRIB potvrdila je napade, navodeći da će se oni nastaviti „ako Izrael odgovori na iranske napade ili ne zaustavi svoje napade na Liban“.

Izraelski Kanal 12 javio je da je Iran ispalio tri talasa projektila prema Izraelu, uključujući salvu od četiri rakete, uz prve izvještaje o šteti u gradu Tiberijas.

Izraelska vojska saopćila je da su svi projektili oboreni protivzračnom odbranom.

Napad je potaknuo izraelske vlasti da obustave operacije na aerodromu Ben Gurion Airport u blizini Tel Aviva.

Eskalacija je uslijedila nekoliko sati nakon izraelskog zračnog napada na južna predgrađa Bejruta, u kojem su poginule najmanje dvije osobe, a 11 ih je ranjeno.