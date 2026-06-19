Iran negira da je pozvao inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju dok se konsultacije sa SAD o narednoj fazi razgovora nastavljaju preko posrednika

Iran: Konsultacije uz posrednike nastavljene za narednu fazu pregovora sa SAD nakon odgađanja sastanka u Švicarskoj Iran negira da je pozvao inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju dok se konsultacije sa SAD o narednoj fazi razgovora nastavljaju preko posrednika

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je u petak da se konsultacije preko posrednika nastavljaju o sljedećoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem izrade konačnog sporazuma, nakon što je planirani sastanak u Švicarskoj odgođen.

U obraćanju novinarima u Teheranu, Baghaei je rekao da će detalji naredne runde biti objavljeni kada se stvore uslovi za pregovore.

Potvrdio je da je sastanak u Švicarskoj, planiran za petak, odgođen.

Baghaei je rekao da su pregovori o konačnom sporazumu uslovljeni provođenjem nekoliko odredbi iz memoranduma, uključujući prekid vatre, ukidanje američke pomorske blokade, ponovno otvaranje brodskih ruta kroz Hormuški moreuz, izuzeća za iranski izvoz nafte i oslobađanje zamrznute iranske imovine.

Također je odbacio izvještaje da je Iran pozvao Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da izvrši inspekcije njegovih nuklearnih postrojenja.

Baghaei je rekao da će se razgovori o iranskom nuklearnom programu odvijati tokom 60 dana u okviru memoranduma, dok će postojeće nuklearne aktivnosti ostati nepromijenjene u tom periodu. Dodao je da će inspekcije na lokacijama poput Bushehra biti nastavljene, dok će pristup objektima pogođenim američkim i izraelskim napadima zavisiti od ishoda pregovora.

Rekao je da je jedan od ciljeva sastanka u Švicarskoj bio potpisivanje memoranduma i razgovor o aranžmanima za završnu fazu pregovora, ali da je to postalo nepotrebno nakon što je dokument digitalno potpisan 18. juna. Pripreme za novi sastanak su u toku u narednim danima.

Ranije u petak, Ministarstvo vanjskih poslova Švicarske saopćilo je da su planirani pregovori između Sjedinjenih Američkih Država, Irana, Katara i Pakistana otkazani i odgođeni, uz napomenu da je Švicarska i dalje spremna da olakša dijalog.

Ova objava uslijedila je nakon što je Bijela kuća saopćila da američki potpredsjednik JD Vance neće putovati u Švicarsku zbog neriješenih logističkih problema za tehničke razgovore s Iranom.

U srijedu su američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian elektronski potpisali Islambadski memorandum o razumijevanju, uz posredovanje pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa.

Memorandum je usmjeren na okončanje sukoba koji su pokrenuli Washington i Tel Aviv protiv Irana 28. februara i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza kao dio napora za deeskalaciju.