Tehnički timovi nastavit će rad na pitanjima neophodnim za provedbu memoranduma o razumijevanju, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova

Iran kaže da su dogovoreni važni koraci za pregovore o konačnom sporazumu nakon razgovora u Švicarskoj Tehnički timovi nastavit će rad na pitanjima neophodnim za provedbu memoranduma o razumijevanju, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova

Iran je u ponedjeljak saopćio da su tokom razgovora u Švicarskoj dogovoreni "važni koraci" koji će otvoriti put pregovorima o konačnom sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama, javila je državna novinska agencija IRNA.

Govoreći nakon intenzivnih četverostranih razgovora u Burgenstocku u Švicarskoj, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je: "Općenito, dogovoreni su važni koraci kako bi se otvorio put za početak pregovora koji se odnose na konačni sporazum."

"Nadamo se da ćemo u provedbi svjedočiti ozbiljnosti druge strane (SAD)", dodao je.

Baghaei je rekao da je jedan od ključnih rezultata razgovora bio dogovor o uspostavljanju novog mehanizma nadzora, opisanog kao "ćelija za dekonflikt", uz učešće posrednika, kako bi se pratilo održavanje primirja i prekid neprijateljstava, posebno u Libanu.

Dodao je da su strane također razmijenile važne poruke u vezi s odredbama koje se odnose na izdavanje potrebnih dozvola za prodaju iranske nafte i oslobađanje zamrznute ili ograničene iranske imovine, navodeći da je ostvaren napredak po oba pitanja.

Baghaei je naveo da su razgovori obuhvatili i siguran prolaz brodova kroz Hormuški moreuz, pri čemu su se strane složile da uspostave mehanizam usmjeren na osiguranje pomorske sigurnosti u tom strateški važnom plovnom putu.

"Tehnički timovi nastavit će rad na pitanjima koja sam spomenuo, kao i na drugim pitanjima neophodnim za učinkovitu provedbu ovog memoranduma o razumijevanju", rekao je.

Odvojeno od toga, u zajedničkom saopćenju posrednici Katar i Pakistan objavili su značajan napredak nakon završetka prve runde razgovora na visokom nivou na samitu Lake Lucerne u Švicarskoj. U saopćenju se navodi da su se dvije strane usaglasile o mapi puta za postizanje konačnog mirovnog sporazuma u roku od 60 dana. Razgovori su održani u okviru memoranduma potpisanog prošle sedmice s ciljem okončanja američko-izraelskog rata pokrenutog 28. februara.