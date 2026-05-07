Iran kaže da još nije donesena konačna odluka o američkom prijedlogu prenesenom putem Pakistana Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova kaže da Teheran još uvijek preispituje okvir povezan s inicijativom od 14 tačaka

Iran još nije donio konačnu odluku o američkom prijedlogu prenesenom putem pakistanskog posredovanja i ostaje u fazi preispitivanja, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei u intervjuu za iransku službenu novinsku agenciju IRNA.

„Najvažnije pitanje vanjske politike o kojem se ovih dana raspravlja je rat, prekid vatre i napori za okončanje rata i vraćanje mira i stabilnosti u regiji“, rekao je Baghaei.

Rekao je da su se nedavni razgovori s pakistanskim zvaničnicima fokusirali na iranski predloženi okvir, opisan kao „prijedlog od 14 tačaka“, koji je Sjedinjenim Državama prenesen putem Pakistana.

Baghaei je rekao da Iran trenutno preispituje prijedlog i da će svoje zaključke prenijeti pakistanskom posredniku nakon što se završe interne procjene.

„Na osnovu ishoda ove razmjene poruka, odlučit će se o sljedećem koraku“, rekao je.

Odgovarajući na pitanje da li je Teheran već odgovorio Washingtonu, Baghaei je rekao da Iran još nije dao odgovor.

„Još uvijek pregledavamo prijedlog. Prvo moramo donijeti zaključak, a javnost ćemo definitivno obavijestiti nakon toga“, dodao je.