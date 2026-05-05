Iran kaže da je spreman ispuniti globalne standarde kako bi demonstrirao miroljubivu prirodu nuklearnog programa Iranski predsjednik kaže da je Teheran pokazao punu spremnost da ponudi uvjeravanja tokom nuklearnih pregovora sa SAD-om

Iran je u potpunosti spreman ispuniti globalne standarde kako bi demonstrirao miroljubivu prirodu svog nuklearnog programa, saopćilo je predsjedništvo u utorak.

Ove izjave su izrečene tokom telefonskog poziva između predsjednika Masouda Pezeshkiana i kandidata za iračkog premijera Alija al-Zaidija, prema saopštenju iranskog predsjedništva.

Pezeshkian je rekao da je Iran pokazao punu spremnost u svim pregovorima da ponudi uvjeravanja u okviru međunarodnih propisa i globalnih mehanizama praćenja.

Kritizirao je ono što je opisao kao kontradiktorne američke politike, rekavši da Washington nastavlja vršiti pritisak dok istovremeno poziva na pregovore.

Iranski predsjednik je također rekao da je Iran bio napadnut tokom prethodnih rundi nuklearnih pregovora i da se ponovo suočava s vojnim prijetnjama dok su diplomatski napori u toku.

- Regionalna saradnja -

Pezeshkian je rekao da Iran Irak smatra "bratskom" nacijom i podržava širenje bilateralnih veza, izražavajući nadu da će nova iračka vlada savladati ekonomske izazove i ojačati stabilnost.

Naglasio je da Iran ne traži rat ili nestabilnost i da ostaje posvećen rješavanju sporova kroz dijalog, uključujući i sa zemljama regije.

Istovremeno, rekao je da su napadi na Iran izvršeni korištenjem objekata u nekim zemljama regije, pozivajući na prekid vojnih prijetnji.

Zaidi je, sa svoje strane, rekao da je Bagdad spreman podržati napore za smanjenje tenzija i da bi mogao biti domaćin razgovora između Irana i Sjedinjenih Država, navodi se u saopštenju.

Rekao je da bi razlike između Teherana i Washingtona trebale biti riješene dijalogom, dodajući da konfrontacija ne bi obezbijedila trajno rješenje.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države su provele pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet na tom strateškom plovnom putu.