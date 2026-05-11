Iran kaže da je njegov odgovor na američki prijedlog o okončanju rata velikodušan i odgovoran Pakistan ostaje službeni posrednik između Teherana i Washingtona, kazao je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei u ponedjeljak je nazvao odgovor Teherana na najnoviji američki prijedlog o okončanju rata "velikodušnom i odgovornom" ponudom, javlja Anadolu.

"Nismo tražili nikakve ustupke od SAD-a, već smo pozvali na okončanje rata i zaustavljanje pomorskog piratstva protiv iranskih brodova", rekao je Baqaei u izjavama koje je prenijela državna novinska agencija IRNA.

Upitan o nekim vijestima u vezi s ulogom Katara u posredovanju s Washingtonom, Baqaei je rekao da, iako Iran održava kontakte s raznim zemljama u vezi s tekućim tenzijama, "Pakistan nastavlja svoju ulogu službenog posrednika".

"Pakistan, kao službeni posrednik između Irana i SAD-a, nastavlja svoje aktivnosti u tom pogledu", naglasio je, dodajući da i druge zemlje, uključujući Katar, dijele svoja mišljenja u tom procesu.

Navodeći da diplomatski procesi imaju svoja pravila, rekao je da "strane uključene u diplomatski proces moraju djelovati na osnovu svojih nacionalnih interesa".

Iran "će se boriti kad god je to potrebno" i iskoristit će diplomatske prilike "kad god smatramo prikladnim", ustvrdio je glasnogovornik.

U nedjelju je Iran poslao svoj odgovor na najnoviji američki prijedlog za okončanje rata pakistanskim posrednicima.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka, ustupajući mjesto diplomatiji za trajno rješenje rata.