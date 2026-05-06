Iran kaže da je američki prijedlog još uvijek u razmatranju, odgovor će biti prenesen putem pakistanskih posrednika

Iran je u srijedu saopćio da je američki prijedlog, prenesen putem pakistanskog posredovanja, još uvijek u razmatranju i da će Teheran svoju konačnu poziciju saopćiti nakon završetka internih procjena.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je za iransku novinsku agenciju ISNA da se američki prijedlog i dalje razmatra i da će Iran prenijeti svoje zaključke pakistanskoj strani nakon što proces pregleda bude završen.

ISNA je također izvijestila da su dijelovi sadržaja koje je objavio američki medij "Axios" u vezi s mogućim sporazumom između Teherana i Washingtona medijske spekulacije, dodajući da iranski pregovarački tim ostaje fokusiran na pitanje potpunog okončanja rata.

Prema izvještaju, nuklearna pitanja nisu predmet razgovora u ovoj fazi pregovora.

Odvojeno, iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na informisani izvor, izvijestila je da Teheran još nije formalno odgovorio na najnoviji američki prijedlog jer se neke odredbe smatraju neprihvatljivim.

Ove izjave dolaze nakon što je "Axios" u srijedu izvijestio da su Iran i Sjedinjene Američke Države blizu preliminarnog sporazuma za okončanje sukoba i uspostavljanje okvira za šire pregovore.

Prema izvještaju, predloženi memorandum bi proglasio kraj rata i pokrenuo 30-dnevni pregovarački proces koji obuhvata pitanja uključujući Hormuški moreuz, iranski nuklearni program i ublažavanje sankcija.

"Axios" je naveo da rasprave u okviru nacrta uključuju privremeni moratorij na obogaćivanje uranija, postepeno ublažavanje sankcija i proširene inspekcije iranskih nuklearnih aktivnosti, uz naglasak da konačni sporazum još nije postignut.

Baghaei je ranije tokom konferencije za medije u ponedjeljak rekao da poruka SAD-a, prenesena putem Pakistana, ostaje u razmatranju i da Washington i dalje iznosi nerazumne zahtjeve.

Osvrćući se na medijske izvještaje o navodnoj iranskoj inicijativi od 14 tačaka, glasnogovornik je rekao da pitanja vezana za obogaćivanje i nuklearne materijale ostaju spekulativna i da nisu dostigla bilo kakav konačan dogovor.