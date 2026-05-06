Iran i Saudijska Arabija naglasili važnost diplomatije kako bi spriječili daljnje regionalne tenzije Ministri telefonski razgovarali o regionalnim događajima usred sukoba Irana i SAD-a

Iran i Saudijska Arabija naglasili su važnost diplomatije i regionalne saradnje kako bi spriječili daljnju eskalaciju na Bliskom istoku tokom telefonskog razgovora ministara vanjskih poslova u srijedu, prema iranskom Ministarstvu vanjskih poslova, javlja Anadolu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, koji je trenutno u Pekingu na razgovorima s kineskim zvaničnicima, održao je telefonski razgovor sa saudijskim kolegom princom Faisalom bin Farhanom, saopćilo je ministarstvo.

Razgovarali su o najnovijim regionalnim događajima i naglasili potrebu za nastavkom diplomatskih napora i koordinacije među zemljama regije kako bi se spriječio porast tenzija, navodi se u saopćenju.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana u februaru, u kojem je ubijeno više od 3.300 ljudi, a desetine hiljada raseljeno.

Najmanje 13 američkih vojnika je poginulo, a desetine su ranjene tokom sukoba, u kojem je Iran uzvratio napadima na američke baze i imovinu širom Bliskog istoka.