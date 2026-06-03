Iran i SAD razmatraju razmijenjene tekstove, rade na „konačnoj formuli“, kaže ministar vanjskih poslova

Şahin Demir
03. juni 2026.•Ažuriranje: 03. juni 2026.
Iran i Sjedinjene Američke Države razmatraju tekstove razmijenjene putem posrednika i rade na „konačnoj formuli“ za moguće razumijevanje, izjavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u intervjuu za libansku televizijsku mrežu Al Mayadeen.
„Trenutno ne postoji mehanizam za pregovore, ali se poruke razmjenjuju s Amerikancima“, rekao je Araghchi.
„Naš kontakt s Amerikancima nije prekinut, ali nije ostvaren napredak u pregovorima“, dodao je.
Araghchi je naveo da obje strane razmatraju razmijenjene tekstove i rade na konačnoj formuli, naglašavajući da će svaki povratak pregovorima zavisiti od osiguravanja prava Irana i okončanja rata „protiv Irana, Libana i regiona“.
„Svaki povratak pregovorima bit će zasnovan na osiguravanju prava iranskog naroda i okončanju rata protiv Irana, Libana i regiona“, kazao je.
Ministar vanjskih poslova također je povezao budućnost bilo kakvog sporazuma s dešavanjima u Libanu, navodeći da Teheran smatra sukobe međusobno povezanim.
„Sudbina rata između Irana i američko-cionističke strane neodvojiva je od sudbine borbi u Libanu“, rekao je, dodajući da je Iran insistirao da svi dogovori o prekidu vatre obuhvate sve frontove, uključujući i Liban.