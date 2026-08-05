Iran i Oman postigli "preliminarni dogovor" o tranzitu kroz Hormuški moreuz, kaže iranski zvaničnik Konačni dogovor između dviju zemalja je "na ivici finalizacije", kaže zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova izjavio je u srijedu da su Iran i Oman postigli dogovor o gotovo svim pitanjima o budućim aranžmanima o Hormuškom moreuzu, dodajući da je konačni dogovor "na ivici finalizacije".

Njihov dogovor uključuje lokaciju ulaznih i izlaznih ruta za pomorski promet, rekao je Kazem Gharibabadi u izjavi koju je prenijela iranska državna novinska agencija IRNA.

Međutim, dodao je da "ovaj dogovor ne znači potpuno otvaranje Hormuškog moreuza".

To predstavlja "prilično novi i drugačiji model od prethodne 60-godišnje prakse", rekao je.

"Da bi ušao u drugu fazu, Iran mora procijeniti da li je SAD zaista spreman da se vrati svojim obavezama ili ne", rekao je.

Dodao je da su tekući razgovori Irana s Omanom također usmjereni na "buduće administrativne aranžmane" s ciljem definiranja dugoročnog okvira za upravljanje Hormuškim moreuzom.