Teheran saopćio da nema promjena u pomorskom saobraćaju kroz strateški plovni put, dok se tehničke i političke konsultacije nastavljaju

Iran i Oman ostvarili napredak u razgovorima o sigurnoj plovidbi kroz Hormuški moreuz Teheran saopćio da nema promjena u pomorskom saobraćaju kroz strateški plovni put, dok se tehničke i političke konsultacije nastavljaju

Iran je saopćio da je postignut napredak u razgovorima s Omanom o operativnim mehanizmima za osiguranje sigurne plovidbe kroz Hormuški moreuz, ističući da nema promjena u odvijanju pomorskog saobraćaja kroz ovaj strateški plovni put.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei izjavio je da je u petak i subotu u Teheranu održano nekoliko rundi razgovora između zamjenika ministara vanjskih poslova Irana i Omana.

Prema njegovim riječima, dvije strane razmijenile su stavove o zajedničkim principima i operativnim mehanizmima za siguran prolazak brodova kroz Hormuški moreuz.

Baqaei je razgovore ocijenio produktivnim, navodeći da je tokom konsultacija ostvaren napredak. Dodao je da je omanska delegacija u subotu navečer napustila Teheran, ali da se tehničke i političke konsultacije između dvije zemlje nastavljaju.

Hormuški moreuz posljednjih mjeseci nalazi se u središtu pojačanih sigurnosnih napetosti nakon vojne kampanje koju su protiv Irana pokrenuli Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Nakon posredovanja Katara i Pakistana, Washington i Teheran su u junu potpisali memorandum o razumijevanju koji je uključivao prekid vatre i otvaranje puta za pregovore o trajnom sporazumu. Međutim, američki predsjednik Donald Trump 8. jula proglasio je prekid vatre okončanim nakon nove eskalacije sukoba.

Sjedinjene Američke Države zahtijevaju da Iran obustavi napade na trgovačke brodove i garantuje slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz, dok Teheran insistira da se tranzit brodova odvija prema mehanizmu kojim upravlja Iran duž svoje obale.

Američki portal “Axios“ objavio je u subotu, pozivajući se na dobro obaviještene izvore, da je Trump naredio američkoj vojsci da obustavi nove napade na Iran, čime je prekinut gotovo dvosedmični period svakodnevnih zračnih udara.