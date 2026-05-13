Iran i Azerbejdžan o Hormuzu: Teheran traži rješenje za siguran tranzit Ministar vanjskih poslova Araghchi u telefonskom razgovoru s azerbejdžanskim kolegom izjavio da Teheran radi na aranžmanima za siguran tranzit kroz Hormuški moreuz

Šefovi diplomatija Irana i Azerbejdžana održali su u srijedu telefonske razgovore o regionalnim dešavanjima, dok je Teheran saopštio da nastoji razviti aranžmane s ciljem jačanja i olakšavanja sigurnog tranzita kroz Hormuški moreuz, javlja Anadolu.

U saopštenju iranskog Ministarstva vanjskih poslova navodi se da je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi razgovarao sa azerbejdžanskim kolegom Jeyhunom Bayramovom o najnovijim dešavanjima u vezi s diplomatijom, regionalnim pitanjima i bilateralnim odnosima.

Razgovori su uslijedili dan nakon što je Araghchi izjavio da Teheran vodi konsultacije za razvoj izvršnih aranžmana s ciljem jačanja i olakšavanja sigurnog tranzita kroz Hormuški moreuz u skladu s međunarodnim pravom.

On je ove primjedbe iznio tokom sastanka u Teheranu u utorak sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Norveške Andreasom Motzfeldtom Kravikom.

Prema ministarstvu, Araghchi je opisao ono što je nazvao „maksimalističkim pristupom“ Sjedinjenih Američkih Država, prijeteću retoriku i „nedostatak dobre volje“ kao glavne prepreke trajnom okončanju rata i bilo kakvom potencijalnom sporazumu.

Također je rekao da su „glavni izvor“ trenutne situacije u Hormuškom moreuzu bili američki i izraelski vojni napadi na Iran, praćeni višekratnim kršenjima prekida vatre i nastavkom blokade iranskih luka.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

U nedjelju je Iran poslao Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali ga je Trump odbacio kao „potpuno neprihvatljiv“.