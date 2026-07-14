Glasnogovornik iranske vojske ističe da je poštovanje prava iranskog naroda jedini način za obnovu prolaza kroz ovaj strateški plovni put

Iran: Hormuški tjesnac će se otvoriti tek „kada se budu poštovala prava Irana“ Glasnogovornik iranske vojske ističe da je poštovanje prava iranskog naroda jedini način za obnovu prolaza kroz ovaj strateški plovni put

Hormuški tjesnac se nikada neće otvoriti putem američkih napada, a „poštovanje prava iranskog naroda“ jedini je put ka obnovi prolaza kroz ovaj strateški plovni put, izjavio je u utorak glasnogovornik iranske vojske, javlja Anadolu.

Prema navodima iranske državne televizije, glasnogovornik iranske vojske Mohammad Akraminia izjavio je: „Hormuški tjesnac se nikada neće otvoriti kroz američke napade, rat ili zlo. Jedini način da se on ponovo otvori jeste poštovanje prava iranskog naroda.“

Akraminia je također naglasio da Iran ostaje posvećen osveti za ubistvo bivšeg vrhovnog vođe Alija Khameneija, kao i svih onih koji su izgubili živote tokom rata.

Hormuški tjesnac ostaje žarište regionalnih tenzija nakon sukoba koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara 2026. godine.

Posljednjih dana SAD su izvele udare na Iran, navodeći da su oni odgovor na iranske napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.

U junu 2026. godine, Washington i Teheran su potpisali memorandum o razumijevanju koji je uključivao prekid vatre, uz posredovanje Katara i Pakistana, kao dio napora da se postigne trajni sporazum o okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump objavio je 8. jula da je prekid vatre „gotov“ nakon obnovljene eskalacije.