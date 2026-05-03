Iran dao rok SAD-u od jednog mjeseca da okonča pomorsku blokadu, ratove u Iranu i Libanu Prijedlog Teherana ima za cilj ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, osiguranje primirja u Iranu i Libanu, s drugom fazom usmjerenom na pregovore o nuklearnom programu, kažu dva izvora upoznata s prijedlogom

Iran je postavio rok od jednog mjeseca za pregovore o sporazumu za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, okončanje američke pomorske blokade i trajni završetak rata u Iranu i Libanu, prema izvještaju koji je u subotu objavio "Axios".

Teheran je u četvrtak podnio revidirani prijedlog od 14 tačaka Washingtonu za okvirni sporazum. Dva izvora upoznata s dokumentom rekla su da on predviđa strogi rok od jednog mjeseca za postizanje sporazuma koji obuhvata pomorski pristup, okončanje američke pomorske blokade i trajno primirje na oba fronta.

"Ako se budu loše ponašali, ako učine nešto loše, ali za sada, vidjet ćemo. To je mogućnost koja bi se svakako mogla dogoditi", rekao je američki predsjednik Donald Trump novinarima u subotu kada je upitan da li bi mogao narediti nove udare.

Prijedlog predviđa drugu fazu tek nakon što se početni sporazum zaključi, pokrećući dodatni mjesec pregovora usmjerenih na nuklearni program, prema izvorima.

Iako je Trump u petak rekao da je nezadovoljan iranskim prijedlogom, rekao je novinarima u subotu prije odlaska iz Palm Beacha za Miami da će ga pregledati tokom leta.

"Gledam ga. Obavijestit ću vas o tome kasnije. Rekli su mi o konceptu sporazuma. Sada će mi dati tačan tekst", rekao je.

Nekoliko trenutaka kasnije, Trump je zauzeo znatno oštriji ton na Truth Socialu, rekavši da ne može zamisliti da bi to bilo prihvatljivo i navodeći da Iran još nije platio dovoljno veliku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina.

U istim izjavama medijima, Trump je blokadu iranskih luka okarakterizirao kao vrlo prijateljsku i neosporenu mjeru, tvrdeći da ona ne proturječi njegovoj tvrdnji da su neprijateljstva okončana.