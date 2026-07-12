Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova kaže da su subotnji razgovori u Omanu bili fokusirani na upravljanje pomorskim saobraćajem u Hormuzu

Iran: Budući aranžmani za Hormuški moreuz uz konsultacije s Omanom Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova kaže da su subotnji razgovori u Omanu bili fokusirani na upravljanje pomorskim saobraćajem u Hormuzu

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei izjavio je u nedjelju da bi buduće upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Hormuški moreuz trebalo biti određeno kroz konsultacije između Irana i Omana.

Baqaei je kazao da su subotnji razgovori između Teherana i Muskata, tokom posjete iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija Omanu, bili usmjereni na aranžmane za upravljanje plovidbom u ovom strateškom plovnom putu, prenosi državna novinska agencija IRNA.

„Oman i Iran su se složili da nastave razgovore na političkom i tehničko-pravnom nivou kako bi postigli zajedničko razumijevanje“ u vezi sa sigurnošću plovidbe u Hormuzu, dodao je.

Delegacija iz Katara također je prisustvovala „nekim“ subotnjim razgovorima, rekao je glasnogovornik.

U međuvremenu, Ebrahim Rezaei, glasnogovornik Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, izjavio je da Teheran sada ima kontrolu nad moreuzom.

„Preuzeli smo kontrolu nad Hormuškim moreuzom snagom i tu kontrolu ćemo također sačuvati snagom“, napisao je na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Iranska Revolucionarna garda ranije u nedjelju saopštila je da će Hormuški moreuz biti zatvoren do daljnjeg, usred razmjene napada između Teherana i Washingtona.

Sredinom juna Iran i Sjedinjene Američke Države postigli su sporazum uz posredovanje Pakistana s ciljem okončanja vojnog sukoba i postizanja trajnog mirovnog rješenja.

Ključna pitanja između strana uključuju i Hormuški moreuz, koji predstavlja najvažniji pomorski koridor na svijetu, kroz koji prolazi približno petina globalnih isporuka nafte.