Rusija će Iranu odobriti kredit od 20 milijardi dolara u rubljama uz kamatu od šest posto, prema izjavi iranskog zastupnika kojeg citira Fars

Iran će pokrenuti trgovačku platformu za rublju dok guverner centralne banke posjećuje Moskvu Rusija će Iranu odobriti kredit od 20 milijardi dolara u rubljama uz kamatu od šest posto, prema izjavi iranskog zastupnika kojeg citira Fars

Iran planira pokrenuti trgovačku platformu za rublju u svom centru za razmjenu valute i zlata kao dio nastojanja da produbi bankarske i monetarne veze s Rusijom, izvijestila je u utorak novinska agencija Fars.

Guverner Centralne banke Irana Mohammad Reza Farzin izjavio je da će platforma za rublju biti pokrenuta u Iranskom centru za razmjenu valute i zlata nakon razgovora s ruskim zvaničnicima.

Farzin je rekao da će Iran također definisati "offshore rial-rublju" i sarađivati s Mir Businessom na uspostavljanju posebnog kursa rublje na osnovu dogovora među trgovcima.

Dodao je da iranske kompanije mogu u roku od jedne do dvije sedmice očekivati dobrih vijesti u vezi s rješavanjem problema plaćanja u trgovini s Rusijom.

Šef centralne banke rekao je da iranske bankovne kartice trenutno funkcionišu na bankomatima u Rusiji.

Također je naveo da je Teheran deponovao milijardu rubalja (13,9 miliona dolara) na račun ruske druge najveće banke VTB u Centralnoj banci Rusije kako bi se ublažio nedostatak rublje.

Farzin je rekao da iranska Bank Saderat djeluje kao posrednička banka za projekat, dok se očekuje da se i Bank Melli pridruži inicijativi.

Dodao je da će ruske kartice kasnije funkcionisati u Iranu, dok će treća faza planirana za narednu godinu omogućiti da POS terminali u Rusiji i Iranu rade u obje zemlje.

Farzin je također rekao da su Iran i Rusija nedavno postigli dogovore o digitalnim valutama centralnih banaka (CBDC), dodajući da će Teheran nastojati koristiti digitalne valute u razmjeni.

Fars je izvijestio da je Farzin u utorak otputovao u Moskvu na razgovore o olakšavanju monetarnih razmjena i jačanju saradnje s Centralnom bankom Rusije.

Izvještaj je došao u trenutku kada je planirani ruski kredit Iranu u rubljama čekao odobrenje iranske strane, navodi Fars.

Član iranske parlamentarne ekonomske komisije Meysam Zohourian rekao je za Fars da će Rusija Iranu odobriti kredit od 20 milijardi dolara u rubljama uz kamatnu stopu od šest posto.

Prema Zohourianu, Rusija je pokušala isplatiti prvu tranšu kredita od milijarde dolara tokom rata, ali iranski zvaničnici još procjenjuju da li je prihvatanje kredita u rubljama korisno.

Fars navodi da bi planirani kredit premašio godišnji uvoz osnovnih dobara Irana, koji se procjenjuje na 14 milijardi dolara.

Rusija i Iran su pojačali ekonomsku i finansijsku saradnju dok se obje zemlje suočavaju sa zapadnim sankcijama.

Očekuje se da će razgovori o ublažavanju američkih sankcija biti nastavljeni u narednim mjesecima, nakon planiranog potpisivanja američko-iranskog memoranduma o razumijevanju u petak.