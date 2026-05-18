Irak saopćio da istražuje okolnosti napada dronovima na Saudijsku Arabiju Iračko ministarstvo vanjskih poslova navodi da sistemi protuzračne odbrane i optičke opreme za nadzor nisu zabilježili informacije o napadu

Iračke vlasti pokrenule su potrebne mjere kako bi istražile i utvrdile okolnosti napada na Saudijsku Arabiju dronovima koji su, prema navodima, ušli u zračni prostor kraljevine iz Iraka.

U saopćenju je iračko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo "duboku zabrinutost" zbog izvještaja o napadu na objekte u Saudijskoj Arabiji pomoću tri drona.

"Nadležne vlasti odmah su pokrenule potrebne procedure provjere i istrage kako bi utvrdile okolnosti i uslove ovog napada", navodi se u saopćenju koje je prenijela državna novinska agencija INA.

"Nisu zabilježene nikakve informacije putem iračkih sistema protuzračne odbrane i optičke opreme za nadzor."

Ministarstvo je naglasilo opredijeljenost Iraka jačanju bilateralne saradnje sa Saudijskom Arabijom u različitim oblastima, kao i njegovo čvrsto odbacivanje bilo kakvih napada na susjedne države.

Također je pozvalo nadležne vlasti u Rijadu na saradnju i razmjenu povezanih informacija kako bi se došlo do preciznih zaključaka koji bi podržali sigurnost i stabilnost u obje zemlje.

Ministarstvo je također naglasilo opredijeljenost Bagdada održavanju koordinacije i konsultacija sa Saudijskom Arabijom na način koji doprinosi regionalnoj sigurnosti i služi zajedničkim interesima obje zemlje.

Saudijska Arabija je u nedjelju navečer saopćila da je njena protuzračna odbrana presrela i uništila tri drona nakon što su ušli u zračni prostor zemlje iz Iraka. Rijad je naveo da zadržava pravo odgovora u odgovarajuće vrijeme i na odgovarajućem mjestu nakon napada.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael u februaru pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.