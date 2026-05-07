Irak objavio otkriće nalazišta s devet milijardi barela nafte blizu saudijske granice

Ministar nafte Iraka Hayyan Abdul Ghani objavio je novo otkriće nafte u blizini granice sa Saudijskom Arabijom, s procijenjenim rezervama od oko devet milijardi barela.

Objava je uslijedila tokom njegovog sastanka u srijedu s delegacijom kineske kompanije ZhenHua Oil, koja je otkrila novo nalazište u području Qurnain na jugozapadu Iraka u okviru ranijeg kruga. obuhvaćenog dozvolom za istraživanje.

Prema saopćenju iračkog Ministarstva nafte, Abdul Ghani je tokom sastanka razgovarao o razvojnim radovima u istraživačkom bloku Qurnain i naftnom polju Jugoistočni Bagdad.

Ministar je naglasio važnost ubrzanja provedbe projekta radi održavanja proizvodnje sirove nafte i ulaganja u prateće gasne resurse.

Blok Qurnain, koji se nalazi u provinciji Najaf uz iračko-saudijsku granicu, smatra se jednim od perspektivnih istraživačkih područja Iraka i prostire se na približno 8.773 kvadratna kilometra.

Irak je među najvećim svjetskim proizvođačima i izvoznicima nafte, s dokazanim rezervama procijenjenim na oko 145 milijardi barela, prema zvaničnim podacima.