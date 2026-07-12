Očekuje se da će tokom posjete biti potpisani sporazumi o nafti i gasu, saopštila je iračka vlada

Irački premijer u ponedjeljak putuje u Washington u svoju prvu inostranu posjetu Očekuje se da će tokom posjete biti potpisani sporazumi o nafti i gasu, saopštila je iračka vlada

Irački premijer Ali al-Zaidi otputovat će u ponedjeljak u Washington na razgovore s američkim zvaničnicima o jačanju bilateralnih veza, a očekuje se da će tokom ovog putovanja biti potpisani sporazumi o nafti i gasu, izjavio je u nedjelju glasnogovornik vlade, javlja Anadolu.

Zaidija će pratiti visoka delegacija, naveo je Haider al-Aboudi u saopštenju koje je prenijela državna Iračka novinska agencija (INA).

On je kazao da će se irački premijer tokom svog putovanja sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Tokom posjete se očekuje da će Irak i SAD potpisati „memorandume o razumijevanju u sektorima nafte i gasa, uključujući sporazume o dovođenju specijalizovanih američkih kompanija radi povećanja proizvodnih kapaciteta i razvoja alternativnih izvoznih ruta kako bi se smanjio uticaj poremećaja u Hormuškom tjesnacu“, rekao je Aboudi.

Razgovori u Washingtonu također će obuhvatiti i tekuće napore Iraka da svo oružje stavi pod isključivu kontrolu države, dodao je on.

Ova posjeta će označiti Zaidijevo prvo inostrano putovanje otkako je preuzeo dužnost u maju, kada je naslijedio Mohammeda Shiu al-Sudanija.