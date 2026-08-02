Al-Zaidi kaže da će Bagdad i Ankara raditi na širem okviru saradnje u oblasti nafte, električne energije i vodnih resursa

Irački premijer pozdravio sporazum o naftovodu s Turskom kao stratešku prekretnicu za izvoz nafte Al-Zaidi kaže da će Bagdad i Ankara raditi na širem okviru saradnje u oblasti nafte, električne energije i vodnih resursa

Irački premijer Ali Al-Zaidi u petak je opisao novo potpisani sporazum s Turskom o naftovodu Irak–Turska kao stratešku prekretnicu koja će osigurati neometan izvoz iračke nafte i produbiti bilateralnu ekonomsku saradnju.

U objavi na društvenoj mreži X, američke kompanije, Al-Zaidi je naveo da sporazum o transportu i utovaru iračke sirove nafte kroz naftovod Irak–Turska do mediteranske luke Ceyhan garantuje minimalni izvozni kapacitet od 750.000 barela dnevno.

„Irak i Turska postigli su važnu stratešku prekretnicu kako bi osigurali neprekidan tok našeg izvoza nafte i ojačali ekonomsku saradnju“, rekao je.

Premijer je dodao da će iračke i turske kompanije odmah započeti s provedbom sporazuma, dok će dvije vlade raditi kroz, kako je naveo, pažljivo planiran proces kako bi zaključile sveobuhvatan okvirni sporazum koji obuhvata sektore nafte, električne energije i vodnih resursa, kao i druge oblasti saradnje usmjerene na unapređenje razvoja i stabilnosti.

Ranije u petak, Turska i Irak potpisali su jednogodišnji sporazum o nastavku rada naftovoda Irak–Turska, čime se zadržava strateška izvozna ruta s dnevnim transportnim kapacitetom do 750.000 barela, dok se nastavljaju pregovori o dugoročnom okviru.

Sporazum su potpisali turski državni operater naftovoda BOTAS i iračke državne naftne kompanije – Državna organizacija za marketing nafte (SOMO) i Sjeverna naftna kompanija (NOC), nakon razgovora u Ankari između turskog ministra energetike i prirodnih resursa Alparslana Bayraktara i iračkog ministra nafte Basima Mohammeda Khudaira.

Bayraktar je sporazum opisao kao historijski korak u bilateralnoj energetskoj saradnji, ističući da je naftovod postao sve važniji kao alternativna izvozna ruta usred krize u Hormuškom moreuzu, gdje je oko 20 miliona barela nafte praktično blokirano u Zaljevu.

Također je naveo da Turska ima za cilj u potpunosti iskoristiti kapacitet naftovoda od 1,5 miliona barela dnevno te da u budućnosti planira transport sirove nafte iz Iraka, Kuvajta i drugih zemalja Zaljeva na globalna tržišta putem rute Ceyhan.