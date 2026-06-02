Zatvaranje granica povećava rizik od prenošenja, objavila je agencija UN-a za migracije

IOM poziva vlade da ojačaju prekograničnu koordinaciju kako bi se obuzdala epidemija ebole Zatvaranje granica povećava rizik od prenošenja, objavila je agencija UN-a za migracije

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) pozvala je vlade i partnere u utorak da hitno ojačaju prekograničnu koordinaciju kako bi se obuzdala trenutna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, javlja Anadolu.

U saopćenju je agencija Ujedinjenih nacija upozorila da samo zatvaranje granica može potaknuti kretanje ljudi neformalnim putevima i povećati rizik od širenja zaraze.

Potvrđeni slučajevi ebole u Kongu premašili su 300 u ponedjeljak, prema najnovijim podacima Ministarstva zdravstva.

U međuvremenu, broj smrtnih slučajeva od virusa porastao je na 48. U Ugandi je do danas potvrđeno 15 slučajeva i jedan smrtni slučaj.

"Virusi se ne zaustavljaju na granicama, a ne bi trebao ni naš odgovor", rekao je Ugochi Daniels, zamjenik generalnog direktora IOM-a za operacije.

"Kada se granice zatvore, ljudi često nastavljaju kretati se neformalnim rutama gdje su zdravstveni pregledi i nadzor ograničeni. Najefikasniji odgovor je koordinirana akcija koja održava mobilnost vidljivom, sigurnom i praćenom."

Prošlog mjeseca, neke zemlje, uključujući Kanadu i SAD, uvele su ograničenja putovanja i suspenzije viza stanovnicima Konga, Ugande i Južnog Sudana, navodeći kao razlog izbijanje ebole.

Ruanda i Uganda, dvije zemlje koje graniče s Kongom, također su ograničile putovanja iz svog susjeda.

IOM je upozorio da reaktivna zatvaranja granica mogu smanjiti vidljivost kretanja stanovništva, potkopavajući zdravstvene preglede, nadzor, praćenje kontakata i napore ranog otkrivanja.

Agencija UN-a je saopćila da podaci iz njenog registra za praćenje protoka na ključnim formalnim i neformalnim graničnim prelazima pokazuju da se prekogranična mobilnost nastavlja uprkos ograničenjima, uključujući i neformalne rute.

"Dokazi iz prethodnih zdravstvenih vanrednih situacija pokazuju da ograničenja kretanja ne zaustavljaju mobilnost, već je često preusmjeravaju prema neformalnim i manje nadziranim rutama", saopćila je agencija.

Sedamnaesta epidemija ebole zabilježena u Kongu proglašena je 15. maja. Prema zdravstvenim vlastima, trenutna epidemija je treća najveća ikada zabilježena, što naglašava i ponavljajuću prirodu bolesti i važnost održive spremnosti.