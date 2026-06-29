INTERVJU - Savjetnik njemačkog kancelara: Samit u Ankari oblikovat će naredno poglavlje NATO-a Visoki njemački zastupnik Jurgen Hardt tvrdi da evropski saveznici trebaju preuzeti veću odgovornost usljed promjene prioriteta SAD-a i novih globalnih napetosti

Samiti NATO-a oduvijek su bili važni, ali naredni samit na najvišem nivou, koji će biti održan u Ankari, dolazi u ključnom trenutku dok se saveznici suočavaju s aktuelnim sukobima i rastućim sigurnosnim prijetnjama, smatra visoki savjetnik njemačkog kancelara Friedricha Merza.

"Svi samiti NATO-a su važni. Međutim, dešavanja u Ukrajini, Hormuškom moreuzu i sve intenzivnija odbrambena saradnja unutar NATO-a pokazuju da se samit u Ankari održava u trenutku koji zahtijeva i omogućava snažan pozitivan iskorak u pravom smjeru", rekao je Jurgen Hardt.

Samit, koji će biti održan 7. i 8. jula u glavnom gradu Turske, okupit će lidere svih 32 članice NATO-a, zajedno s najvišim vojnim komandantima te ministrima odbrane i vanjskih poslova. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da prisustvuje ovom važnom globalnom događaju, nakon višemjesečnih zategnutih odnosa sa evropskim saveznicima, dodatno povećava značaj razgovora.

Jurgen Hardt, glasnogovornik za vanjsku politiku vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU), rekao je za Anadolu da će razgovori na najvišem nivou na samitu u Ankari pružiti priliku za definiranje budućeg strateškog pravca NATO-a, odgovor na zahtjeve Washingtona za većim evropskim doprinosom zajedničkoj odbrani te jačanje transatlantskih veza.

Priznao je da evropski saveznici godinama nisu dovoljno ulagali u odbranu te da, uprkos nedavnim inicijativama, Evropi i dalje treba podrška SAD-a kada je riječ o ključnim strateškim vojnim sposobnostima za odvraćanje Rusije i očuvanje sigurnosti kontinenta.

"Još uvijek ne živimo u svijetu u kojem evropski dio NATO-a raspolaže obiljem vojnih kapaciteta", rekao je Hardt, dodajući da nedavne inicijative Evropske unije za povećanje ulaganja u odbranu nisu alternativa NATO-u, već njegova dopuna i način jačanja evropskog stuba Alijanse.

"Dakle, pitanje nije NATO ili evropske odbrambene sposobnosti, to je jedno te isto. Evropa mora postati ravnopravniji i sposobniji partner. To žele i administracija Donalda Trumpa i Evropa", rekao je.

Samo nekoliko sedmica prije samita NATO-a u Ankari, američki ministar odbrane Pete Hegseth najavio je reviziju američkog vojnog prisustva u Evropi pod nazivom "NATO 3.0", koju provodi Pentagon. Kazao je da je cilj dodatno ubrzati brzi i nepovratni prelazak ka većoj evropskoj samostalnosti kako bi se američke snage mogle više usmjeriti na globalne prioritete.

- Njemačka je spremna preuzeti veću odgovornost

Hardt, koji je član Parlamentarne skupštine NATO-a od 2010. godine, rekao je da je Njemačka spremna preuzeti veću odgovornost unutar Saveza. Podsjetio je na obećanja kancelara Friedricha Merza o povećanju izdvajanja za odbranu, modernizaciji vojske i nabavci naprednih vojnih kapaciteta s ciljem izgradnje najjačih oružanih snaga u Evropi.

"Veći kapaciteti automatski znače i veću odgovornost. Njemačka je spremna za takvu ulogu", rekao je Hardt za Anadolu.

"Američko vojno prisustvo u Njemačkoj i dalje je prijeko potrebno, a nova uloga Njemačke značila bi da američke trupe u Njemačkoj imaju još sposobnijeg partnera za provođenje zajedničkih operacija. Potrebna nam je saradnja, a ne zamjena jednih drugima", rekao je.

Prošlog mjeseca predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države povući 5.000 vojnika iz Njemačke te nagovijestio mogućnost dodatnog smanjenja američkog vojnog prisustva. Trump je oštro kritikovao evropske saveznike zbog nedovoljne solidarnosti sa Washingtonom i činjenice da su se godinama oslanjali na američku zaštitu, uz istovremeno nedovoljna ulaganja u vlastitu odbranu.

Očekuje se da će lideri na samitu u Ankari razmotriti ove kritike i predstaviti dodatne korake kojima bi Evropa preuzela veći dio odgovornosti unutar NATO-a. Dok Washington sve više pažnje usmjerava prema Indo-Pacifiku i postepeno smanjuje vojno prisustvo u Evropi, brojni analitičari smatraju da uloga Turske postaje sve važnija za Alijansu, ali i za evropsku sigurnosnu arhitekturu.

- Berlin želi bližu saradnju s Turskom

"Oduvijek sam zagovarao snažniju ulogu Turske u NATO-u", rekao je Hardt.

"S vojnog aspekta Ankara je dobila na značaju. Međutim, to mora biti praćeno i većom političkom ulogom, a za Tursku još postoji prostor da uskladi svoje djelovanje i preuzme vodeću ulogu", dodao je.

Njemački zastupnik istakao je da Evropska unija ima strateški interes za jačanje sigurnosne i odbrambene saradnje s članicama NATO-a koje nisu članice EU-a, uključujući Tursku, Veliku Britaniju i Norvešku.

Na samitu u Ankari bit će organizirani i brojni prateći događaji posvećeni odbrambenoj industriji, koji će okupiti predstavnike vodećih kompanija iz tog sektora.

Hardt je pozvao na produbljivanje saradnje s turskim odbrambenim kompanijama dok Evropa nastoji ojačati svoje sposobnosti odvraćanja i unaprijediti vojne kapacitete.

"Turski vojni inženjering dokazao je da je ravnopravan s najboljima u svijetu. Potencijal za saradnju je ogroman", rekao je.

"Turska odbrambena industrija pokazala je da se posebno brzo prilagođava novim okolnostima na terenu i da je spremna razvijati perspektivne ideje uz inovativan pristup i razumno preuzimanje rizika", rekao je Hardt, dodajući da dublja saradnja mora biti praćena snažnom političkom podrškom svih strana kako bi se postojeći potencijal pretvorio u trajne rezultate.