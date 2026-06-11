Agnes Callamard kaže da nasilje ekstremističkih doseljenika nad Palestincima nisu izolovani incidenti, već dio dugotrajnog projekta etničkog čišćenja koji provode akteri izraelske države

INTERVJU - Čelnica Amnestyja optužila EU da zatvara oči pred izraelskim etničkim čišćenjem na Zapadnoj obali Agnes Callamard kaže da nasilje ekstremističkih doseljenika nad Palestincima nisu izolovani incidenti, već dio dugotrajnog projekta etničkog čišćenja koji provode akteri izraelske države

Agnes Callamard, generalna sekretarica Amnesty Internationala, oštro je kritikovala Evropsku uniju zbog zatvaranja očiju pred, kako je navela, izraelskom politikom etničkog čišćenja usmjerenom protiv Palestinaca na Zapadnoj obali.

Govoreći za Anadolu, Callamard je rekla da je većina evropskih vlada uglavnom izdavala saopštenja u kojima izražava zabrinutost zbog napada izraelskih doseljenika ili novih planova za širenje naselja, ali bez poduzimanja konkretnih koraka koji bi primorali Izrael da zaustavi ta kršenja.

“Ono što dokumentujemo jeste čitav niz nasilnih djela koja predstavljaju ratne zločine ili zločine protiv čovječnosti, uključujući ubistva, mučenje i napade“, rekla je, dodajući da je nasilje ekstremističkih izraelskih doseljenika nad Palestincima dostiglo alarmantne razmjere.

“To je niz zločina koji se čine kako bi se izbrisalo sve palestinsko s ove zemlje, kako bi se omogućilo širenje izraelskih naselja i izraelskih ispostava“, naglasila je.

“To je zaista državni projekat. Aneksija, prisilno raseljavanje i etničko čišćenje vode se od strane države, odobreni su od države i provode se kroz državni aparat“, rekla je.

Callamard je rekla da evropske vlade trebaju prestati tretirati nasilje kao niz izolovanih incidenata i umjesto toga suočiti se s onim što je opisala kao širi obrazac djelovanja, uključujući ulogu izraelskih državnih aktera, u okviru historijskog projekta usmjerenog na promjenu demografske slike Zapadne obale.

“Odgovor evropske zajednice i međunarodne zajednice do sada bio je vrlo nedovoljan i zapravo nije imao nikakav učinak“, rekla je, dodajući da su sankcije uvedene malom broju ekstremističkih pojedinaca ili političara uglavnom bile simbolične te da nisu promijenile stanje na terenu niti usporile širenje naselja.

Callamard je pozvala evropske vlade da se usaglase o snažnijim i koordinisanim mjerama koje bi mogle imati stvarni utjecaj na izraelsku vladu, uključujući ekonomske i diplomatske korake koji nadilaze puka izražavanja zabrinutosti.

“Ono što nam je potrebno jeste sistemski odgovor koji počinje ukidanjem Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela te usvajanjem jednostranih mjera na nivou evropskih država kojima bi se zabranila sva trgovina i svi finansijski odnosi sa okupiranom teritorijom i prema njoj“, rekla je, pozivajući također na obustavu svake vojne podrške.

Callamard je također oštro kritikovala Njemačku zbog, kako je navela, bezrezervne podrške Izraelu. Istakla je da Berlin više puta kao opravdanje za svoj stav navodi historijsku odgovornost da garantuje sigurnost Izraela, odgovornost koja proizlazi iz nacističke prošlosti Njemačke i holokausta.

Upozorila je da kontinuirana diplomatska, ekonomska i vojna podrška Njemačke Izraelu nosi rizik da Berlin postane saučesnik u zločinima i kršenjima međunarodnog prava koja se, prema njenim riječima, dešavaju pod vladom premijera Benjamina Netanyahua.

“Šta bi Njemačka trebala učiniti? Trebala bi učiniti upravo suprotno. Mora iskoristiti svoj takozvani poseban odnos kako bi zaustavila ono što se događa i reći, kao prijatelj, ne mogu nastaviti opravdavati niti podržavati ono što se događa“, rekla je.

Callamard se također osvrnula na nedavna istraživanja javnog mnijenja koja pokazuju da većina Nijemaca smatra da Izrael provodi genocid te da ne podržava vanjsku politiku vlade kancelara Merza prema Izraelu.

“Njemačke vlasti također moraju slušati vlastiti narod“, rekla je.

“Većina njemačkih građana, prema nekoliko istraživanja, pokazala je da ima vrlo negativan stav prema onome što se trenutno događa. Vlasti to moraju ozbiljno uzeti u obzir i postupati u skladu s porukama koje dolaze od njihovih građana“, dodala je.