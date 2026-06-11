Žalosno je i ono što se dogodilo Omaru, sudiji iz Somalije, kazao je Gianni Infantino

Infantino o slučaju somalijskog sudije: Žalosno je, ali FIFA ne kontroliše odluke država Žalosno je i ono što se dogodilo Omaru, sudiji iz Somalije, kazao je Gianni Infantino

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino izjavio je da je odbijanje ulaska somalijskom međunarodnom sudiji Omaru Abdulkadiru Artanu u SAD "žalosno", ali je naglasio da FIFA ne može utjecati na suverene odluke država, javlja Anadolu.

Odgovarajući na kritike zbog viznih i putnih ograničenja uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, poručio je da FIFA radi na pronalaženju rješenja i rješavanju problema iza kulisa.

U razgovoru s novinarima u Meksiku uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, Infantino je priznao da je odbijanje ulaska somalijskom međunarodnom sudiji Omaru Abdulkadiru Artanu bilo "nesretno", naglašavajući da FIFA ne kontroliše suverene odluke država.

"Žalosno je i ono što se dogodilo Omaru, sudiji iz Somalije. Ali opet, mi ne kontrolištemo sve. Možda je ponekad dobro samo se, znate, opustiti i smiriti. Radimo na svemu, pokušavamo sve riješiti", rekao je Infantino.

Nakon što je jedan novinar osporio ovu primjedbu i naveo širu zabrinutost zbog zabrana putovanja, viznih ograničenja i promjena u timskim aranžmanima prije turnira, Infantino je pojasnio da ne sugerira neaktivnost.

"Kada kažem da se opustite, ne mislim da se opustite i ne radite ništa", rekao je.

"Mislim, vjerujte nam da radimo iza kulisa, pokušavamo razumjeti i uvijek se trudimo da situaciju učinimo što pozitivnijom i da pronađemo rješenja."

Dodao je da je cilj FIFA-e pronaći praktična rješenja gdje god je to moguće, uz priznavanje ograničenja saradnje s više vlada s različitim politikama.

"Znate, opet, ne živimo na Mjesecu, živimo na planeti Zemlji i morate se nositi s različitim situacijama. Trudimo se dati sve od sebe. Trudimo se dati sve od sebe i nadam se da ćemo imati dobre vijesti", rekao je Infantino.

Somalijska vlada je u srijedu izrazila žaljenje zbog odbijanja ulaska Artanu u SAD kako bi sudio na Svjetskom prvenstvu u nogometu.

"Somalija će nastaviti saradnju s relevantnim partnerima kako bi tražila daljnja pojašnjenja u vezi s ovim pitanjem i zaštitila dostojanstvo i prava svojih građana", navodi se u saopćenju vlade.

Visoki zvaničnik Bijele kuće u utorak je branio odluku o zabrani ulaska nekoliko međunarodnih učesnika u SAD na Svjetsko prvenstvo, tvrdeći da su te mjere neophodne kako bi se osiguralo sigurno okruženje.

Artan, koji je trebao postati prvi somalijski sudija koji će suditi na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, vratio se u srijedu u Somaliju iz Istanbula.