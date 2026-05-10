Indonezijska policija uhapsila više od 300 stranaca u velikoj akciji protiv online kockanja

Amir Latif Arain
10 Maj 2026•Ažuriranje: 10 Maj 2026
Indonezijska policija uhapsila je više od 300 stranaca u velikoj akciji protiv navodne online kockarske operacije sa sjedištem u zapadnoj Džakarti, izvještavaju mediji u nedjelju.
Uhapšeni su 321 strani državljanin i 228 Vijetnamaca u raciji u subotu na poslovnu zgradu, prema novinama "Jakarta Globe".
Među ostalim osumnjičenima je 57 Kineza, 11 Laosa, 13 državljana Mjanmara i drugi, prema riječima brigadnog generala Wire Satye Triputre, direktora općeg kriminala u Nacionalnoj agenciji za kriminalističke istrage.
Wira je rekao da su preliminarne istrage pokazale da su ilegalne aktivnosti kockanja trajale oko dva mjeseca.
Policija je zaplijenila elektronske uređaje i digitalne operativne sisteme za koje se vjeruje da su korišteni za upravljanje serverima i olakšavanje prekograničnih transakcija kockanja.
Istražitelji istražuju potencijalna dodatna krivična djela vezana za kršenje imigracijskih propisa, pranje novca i transnacionalni cyber kriminal.
Urbani centri poput zapadne Džakarte često se smatraju strateškim lokacijama za međunarodne mreže sajber kriminala zbog svoje pouzdane internet infrastrukture i obilja visokih poslovnih zgrada koje omogućavaju da se ilegalne aktivnosti uklope u gradsko okruženje.